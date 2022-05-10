Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

Скончался первый президент Украины Леонид Кравчук. 10 мая он ушел из жизни после продолжительной болезни.

Об этом со ссылкой на источник в кругу семьи сообщили "Украинские новости". Чуть позже эту информацию подтвердили и близкие политика.

"Сегодня, 10 мая 2022 года, в 17:00 по киевскому времени, после продолжительной болезни ушел из жизни Леонид Макарович Кравчук, первый президент независимой Украины", – сказано в сообщении.

Проблемы со здоровьем начались у политика летом прошлого года. 29 июня 2021 года первый президент Украины, Леонид Кравчук пропустил торжественное заседание Рады по случаю Дня Конституции из-за операции на сердце.

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После операции его подключили аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на это, в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске заявили, что будут ожидать улучшения состояния здоровья главы ТКГ - и не стали заменять Кравчука на кого-то другого.

С тех пор у первого президента продолжалась длительная реабилитация после сложнейшей операции.

10 января 2022 года Леонид Кравчук отметил 88-летие. А уже в конце месяца он обратился к украинцам из-за угрозы вторжения РФ.

Первый президент заявил, что встревожен событиями, разворачивающимися вокруг Украины. "В это время хочется вскочить с больничной койки и грудью закрыть родную землю", – написал в своем обращении он.

Кравчук тогда высказал уверенность, что даже если у кого-то действительно появилась мысль напасть на Украину, то наш свободолюбивый народ никто не сможет покорить.

Чуть позже, менее чем за десять дней до вторжения РФ, он вместе с другими украинскими президентами Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко обратился к подписантам Будапештского меморандума, призвав их доказать свою силу и помочь Украине, которая им поверила и отдала свой ядерный потенциал в обмен на обещания безопасности.

Напомним, в 1991 году Кравчук стал первым президентом независимой Украины. Он возглавлял страну всего 32 месяца, меньше, чем кто-либо из его коллег. Причиной отставки Кравчуа стала шахтерская забастовка 1993 года, которая в итоге и привела к досрочным президентским выборам.

Тогда Кравчук уступил президентское кресло Леониду Кучме.

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