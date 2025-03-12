'Украинцы заслуживают того, чтобы самим выбирать свое будущее': Каллас призвала все государства ООН поддерживать Украину

Высокая представительница Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала все государства ООН поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии. Она подчеркнула, что украинцы заслуживают того, чтобы самим выбирать свое будущее.

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Об этом Каллас заявила 11 марта на заседании Совета Безопасности ООН, передает "Укринформ". "И мы все должны поддержать их", – сказала она.

Политик подчеркнула, что война РФ против Украины не является ни "европейской войной", ни конфликтом между соседями, ни "прокси-войной". Последствия российской агрессии выходят далеко за пределы Украины.

В частности, это касается мировых рынков продовольствия и энергоносителей. "Также потому, что Россия привлекла другие страны – Северную Корею и Иран – для поддержки своей колониальной борьбы", – добавила дипломат.

Россия и ее приспешники продолжают нарушать международное право и резолюции Совета Безопасности ООН. Речь идет о поставках Северной Кореей оружия в Россию, присутствии ее войск на территории РФ, а также о ядерной программе КНДР.

В то же время военная поддержка России со стороны Ирана, включая поставки баллистических ракет, представляет серьезную угрозу международной безопасности.

"Поэтому мы все должны сосредоточить наши усилия на скорейшем достижении справедливого и продолжительного мира в Украине", – резюмировала Каллас.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Кайя Каллас говорила о том, что последние атаки России на Украину подтверждают, что кремлевский диктатор Владимир Путин не хочет мира. Она призвала Европу к увеличению военной помощи Украине.

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