'Путин показывает, что не заинтересован в мире': Каллас на фоне российских обстрелов призвала усилить военную поддержку Украины

Последние атаки России на Украину подтверждают, что кремлевский диктатор Владимир Путин не желает мира. Глава дипломатии Европейского Союза Кайя Каллас призвала Европу к увеличению военной помощи Украине.

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Об этом она заявила в субботу, 8 марта, в своем аккауэте в соцсети Х. Каллас отметила, что российские ракеты непрерывно обрушиваются на украинские города, нанося большие разрушения и унося жизнь мирных жителей.

Она подчеркнула, что агрессивные действия России являются доказательством отсутствия свободы к переговорам и мирным инициативам со стороны Кремля.

"Российские ракеты продолжают неумолимо падать на Украину, унося все больше смертей и разрушений. Путин снова показывает, что он не заинтересован в мире", – написала Каллас.

В связи с этим она призвала Европу не отказываться от активной военной поддержки Украины, поскольку это является ключевым для дальнейшей обороны страны от российской агрессии.

"Мы должны усилить нашу военную поддержку - иначе еще больше мирных украинских граждан заплатит самую высокую цену", – отметила дипломат.

Напомним, 5 марта в Белом доме подтвердили, что поставки военной помощи Украине и обмен разведданными приостановлены.

Институт изучения войны считает, что пауза в обмене разведывательной информацией повредит способности Украины защищаться от российских обстрелов и наносить дальние удары по военным объектам в РФ.

Спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог заявил, что мирный план президента США Дональда Трампа не предусматривает победу в российско-украинской войне какой-либо из сторон. Глава Соединенных Штатов хочет "мира для всех".

Ранее Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп применяет и к России, и к Украине так называемый метод "кнута и пряника". Также он заявил, что президент США выступает за перезагрузку отношений Штатов с РФ ради завершения войны в Украине. По мнению Келлога, продолжение попыток изолировать и не общаться с Россией "не является жизнеспособной стратегией".

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