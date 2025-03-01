Нас не нагнули сегодня и не затащили в ловушку. Я не голосовал за Зе, но полностью поддерживаю его сегодня. На брифинге с Трампом лидером сильной, свободной и достойной страны смотрелся не Трамп.

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Що ж стосується паніки, шантажу та поставок зброї – нам буде важко і ми вчергове заплатимо своєю землею та кровʼю за чужі жадібність, боягузство та слабкість. Але до остаточної військової поразки це теж не призведе. Десь підтягнеться Європа та решта світу. А десь реалії сучасної війни дадуть про себе знати. Дрони унеможливлюють швидкі рейдові дії. Тому, якщо у нас їх буде достатньо – ми зможемо сповільнювати і робити вкрай дорогим просування ворога. А оскільки дрони ще й доволі дешеві – разом з Європейцями ми їх якось потягнемо. Буде важко.

Нам буде важко, але ми вистоїмо. Сьогодні за Президента і країну не було соромно. Не впевнений що те саме можуть сказати американці.

Черчіль казав що нація, яка між війною і ганьбою обере ганьбу – матиме те і інше. Сьогодні ми не обрали ганьбу. А іншого вибору нам, схоже, ніхто сьогодні не пропонував.