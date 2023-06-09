'Украинское правительство не было проинформировано': в МИДе прокомментировали передачу украинских пленных Венгрии

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявление Русской православной церкви о передаче 11 украинских военнопленных Венгрии. В ведомстве заявили, что украинское правительство не было информировано о переговорах между венгерской и российской сторонами по освобождению пленных украинских бойцов.

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Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко, комментируя соответствующие заявления венгерских чиновников. Он отметил, что в министерство вызвали временного поверенного Венгрии для разъяснения ситуации.

"Из публичных заявлений вице-премьер-министра Венгрии мы узнали, что Россия передала Будапешту одиннадцать украинцев венгерского происхождения. В МИД Украины сегодня был приглашен временный поверенный Венгрии для предметного разговора", – подчеркнул Николенко.

Кроме того, по словам спикера, "украинская сторона передала обращение предоставить подробную информацию о наших гражданах и безотлагательно обеспечить к ним доступ для украинского консула, чтобы ознакомиться с их состоянием здоровья и предоставить им консульскую помощь".

Во время разговора с временно поверенным Венгрии в МИД Украины особо отметили необходимость координации взаимодействия в таких чувствительных вопросах как освобождение военнопленных.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Накануне Русская православная церковь и ее патриарх Кирилл (Гундяев) заявили о передаче Венгрии 11 украинских военнопленных без согласования с Украиной. Целесообразность такой передачи объяснили якобы "закарпатским происхождением" военных. Одним из посредников процесса выступила якобы благотворительная организация Мальтийской службы помощи Суверенного ордена госпитальеров.

В Венгрии подтвердили заявление РПЦ о передаче ей 11 украинских военнопленных. Процесс координировал венгерский вице-премьер-министр по церковным делам Жолт Шемьен.

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