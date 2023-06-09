В Венгрии подтвердили заявление РПЦ о передаче украинских военнопленных в Будапешт

В Венгрии подтвердили заявление Российской православной церкви о передаче ей 11 украинских военнопленных. Процесс координировал венгерский вице-премьер-министр по церковным делам Жольт Шемьен.

Видео дня

В комментарии изданию ATV он отказался сообщать какие-либо подробности, ссылаясь на "интересы дела и народа". Чиновник отметил, что это жест Русской православной церкви по отношению к Венгрии, а указанные люди "обязаны ей своей свободой".

"Это мой человеческий и патриотический долг", – прокомментировал Шемьен о своем участии в координации перевозки военнопленных.

Напомним, накануне Русская православная церковь и ее патриарх Кирилл (Гундяев) заявили о передаче Венгрии 11 украинских военнопленных без согласования с Украиной. Целесообразность такой передачи объяснили якобы "закарпатским происхождением" военных.

Украинское издание "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники отметило, что одним из посредников процесса выступила якобы благотворительная организация Мальтийской службы помощи Суверенного ордена госпитальеров.

"Конечно, освобождение любого из украинских граждан из рашистского плена – положительное событие. Но бесконтрольная передача наших военных другим странам – опасный путь. Даже несмотря на то что в этом принимают участие уважаемые международные организации", – отметил источник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– президент Венгрии Каталин Новак высказала мнение о необходимости международного вмешательства для предотвращения реализации военных целей России в Украине. Однако она выступает против предоставления военной помощи Киеву со стороны Будапешта и считает санкции неэффективным инструментом;

– ранее венгерские власти обнародовали ролик с призывом о скорейшем мире в Украине, в котором изобразили Крым как часть территории России. Посыл видео – участие в мирных переговорах как можно быстрее.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!