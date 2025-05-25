'Украинская сторона готова': в Коордштабе рассказали о перспективах обмена 'всех на всех'

Украина продолжает работать над масштабными обменами военнопленных с Россией. Киев готов отдать всех пленных россиян, чтобы забрать своих людей.

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Об этом сообщил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко. По его словам, 24 мая состоялся второй этап обмена в формате "1000 на 1000", во время которого домой вернулись 307 украинских защитников.

"Был второй этап сегодня обмена. Вернулось 307 наших защитников, наших ребят. Завтра мы так же надеемся, что вернется то запланированное количество, которое у нас будет. И мы работаем для того, чтобы это произошло четко, без задержек, согласно договоренностям", – сказал Яценко.

По его словам, украинская команда делает все возможное, чтобы процесс проходил без задержек, хотя иногда возникают технические трудности.

"Где-то машина сломалась, кому-то плохо стало, какие-то другие проблемы. Мы всегда готовы обменивать, мы всегда были на точке. Это технические детали, иногда бывает, затягивается. Вчера затянулись, сегодня более-менее вовремя. Мы надеемся, что так тоже будет дальше", – сказал он.

Он также подтвердил, что Украина готова передать всех захваченных российских военных, чтобы вернуть каждого украинского пленного. По его словам, масштабные обмены вроде "1000 на 1000" являются более сложными с точки зрения логистики, но украинская сторона к этому готова и стремится, чтобы такие обмены становились регулярными.

Напомним, специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог назвал обмен пленными в формате "1000 на 1000" самым положительным результатом украинско-российских переговоров в Стамбуле 16 мая. Он также призвал к прекращению огня и убийств.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 мая Украина и Россия провели крупнейший с начала полномасштабного вторжения обмен пленными. Домой из неволи вернулись 390 украинцев - 270 воинов Сил обороны и 120 гражданских лиц. России было соответственно передано 270 российских военных и 120 гражданских, среди которых 70 человек, осужденных в Украине за коллаборационизм, государственную измену, терроризм.

Также в субботу, 24 мая, состоялся очередной этап обмена военнопленными между Украиной и Россией. Второй день подряд стороны проводят обмен в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле. На этот раз домой из вражеского плена удалось вернуть 307 украинцев.

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