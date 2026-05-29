'Украине нужно идти в ЕС': Бродский назвал ключевое преимущество евроинтеграции. Видео

Украине необходимо вступить в Европейский Союз, чтобы жить по законам и правилам. Это историческое развитие европейских государств и изменения, которые они проходили в сфере прав и свобод.

Такое мнение в интервью журналисту Дмитрию Гордону озвучил во время разговора о будущем страны и ее европейском курсе президент Федерации баскетбола Украины и глава редакционного совета OBOZ.UA Михаил Бродский.

Бродский заявил, что вступление в ЕС необходимо для Украины из-за системы правил и законов, которые действуют в странах Европы.

"Ну, конечно, бесспорно. Да. Потому что тогда нас заставят жить по правилам, по закону. Заставят. Хотя эти люди еще 70 лет назад не давали женщинам права голоса. 80 лет назад рабочим не давали права голоса – сколько там, 100 лет назад было рабство. Они смогли сами научиться, они смогли", – сказал он.

Во время разговора собеседники несколько раз возвращались к теме развития демократических институтов в Европе. Бродский отметил, что европейские страны также проходили сложный путь к современной системе прав и свобод, но смогли измениться.

Именно европейские правила, по его мнению, могут стать основой для развития государства.

Как сообщал OBOZ.UA, что еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос призвала страны ЕС быстрее согласовать новый подход к принятию государств в блок с учетом ситуации вокруг Украины. Она заявила, что действующая система вступления устарела и не соответствует нынешним геополитическим вызовам на фоне войны РФ против Украины.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, президент Европейского парламента Роберта Мецола заявила, что альтернативные модели интеграции в Евросоюз не должны откладывать полноправное членство Украины. ЕС должен отвечать на темп украинских реформ такой же скоростью.

