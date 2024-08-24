Зі святом дорогі брати та сестри! Але я продовжую наполягати, що ми святкуємо відновлення незалежності, а не день здобуття незалежності!

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Нагадаю, що ще 22 серпня 1992 року Микола Плав'юк, Президент Української Народної Республіки у вигнанні передав Леоніду Кравчуку повноваження та клейноди Української Народної Республіки. УНР була заснована у 1917 році, до речі, Курська, Воронезька область були частиною нашої держави.

Але не лише вони:16 лютого 1918 р. Кубанська Народна Республіка приєдналася до Української Держави на федеративних засадах.

Наполягаю, що нам треба вигнати совок із голови, визнати 70 років СРСР окупаційним режимом.

Встановити дату заснування України 20 листопада 1917 року.та вважати, що Україні не 33 роки, а як мінімум 107.

Але хочу нагадати ще заяву Президента України Володимира Зеленського (з якою теж можна погодитись), що Україна – спадкоємець Київської Русі!

Отже державі нашій навіть не 107 років. Дата заснування Київської Русі, як вважається – 882 р. від Різдва Христового. Отже, державі нашій 1142 роки!

Досить страждати комплексом меншовартості!

Україна – одна з найстаріших держав Європи зі славетними традиціями, форпост європейських держав, центр торгівлі та один із центрів Християнства.

Зі святом Вас!...До речі, визнання дати на підставі дати створення УНР відкриває легальні можливості використовувати західну зброю і в Курській, і в Воронезькій області, і в Ростовській, і в Криму!