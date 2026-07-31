"Дурить работников – частая практика": украинка раскрыла недостаткb работы в стране ЕС

Евросоюз известен своими высокими стандартами защиты прав работников. Однако, несмотря на это, работодатели в Италии нередко недоплачивают работающим у них украинцам предусмотренные законом надбавки, пользуясь их неосведомленностью.

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Об этом сообщила в TikTok украинка Елена (@veravitainitali). Несмотря на наличие легального контракта и честную уплату налогов, женщина случайно узнала, что работодатель годами скрывал от нее законные выплаты.

Как обманывают украинцев в Италии

Женщина пояснила, что работникам в Италии, не получившим за год премий, предусмотрена государственная компенсация – elemento retributivo. Поскольку она занята в металлообработке (Елена работает на заводе по производству и обработке латунных изделий), она имела право на начисление 485 евро в год.

"Я случайно узнала, что мне не платили это в течение 4,5 лет... Также мне сказали, что ещё 2 года назад мой работодатель должен был повысить мне livello (уровень квалификации. – Ред.) со второго до третьего, чего они тоже не сделали", – рассказала украинка.

Поэтому она собрала свои расчетные листы (busta paga), контракт и обратилась в профсоюз (sindacato). Местные специалисты подтвердили факт систематического нарушения её прав.

"Вооружившись" выводами профсоюза, украинка пошла к HR-менеджеру. Сначала руководство пыталось делать вид, будто "не понимает, о чём идёт речь", но после упоминания о привлечении профсоюзных юристов работодатель уступил.

"По закону все задолженности работодателя вы можете "отвоевать" (в досудебном порядке. – Ред.), если еще не истек пятилетний срок. По истечении пяти лет уже нужно подавать иск через адвоката", – пояснила женщина.

И хотя никаких извинений от руководства Елена не получила (вину возложили на "некомпетентного бухгалтера"), ее настойчивость принесла свои плоды:

ей вернули все невыплаченные деньги за 4,5 года ;

; повысили категорию труда до третьей, как и должно было быть по закону.

"Их извинения до лампочки, главное – деньги поступили на счет", – подытоживает Елена.

Совет украинцам в Италии

Учитывая свой опыт, украинка призвала соотечественников, работающих в Италии, не быть слишком доверчивыми и регулярно проверять свои документы.

"Недоплачивать или обманывать работников – это очень частая практика в Италии. Хотя бы раз в год берите свои busta paga, контракт, идите в sindacato и проверяйте, платят ли вам все, что положено по закону. Чтобы не попасться так, как я", – призвала блогерша.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что украинцев всё чаще обманывают при сезонном трудоустройстве за рубежом – людям обещают высокие зарплаты, официальное оформление и хорошие условия, но вместо этого они сталкиваются с невыплатой денег, плохими жилищными условиями и отсутствием обещанной работы. Эксперты советуют не платить за вакансии, требовать официальный трудовой договор и проверять работодателя перед выездом, ведь именно это помогает избежать большинства мошеннических схем.

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