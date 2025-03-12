'Украина всегда поднимает этот вопрос': в МИД рассказали, в каком оружии нуждаются ВСУ от Польши

Украина очень нуждается на поле боя в польском вооружении, в частности ПЗРК Piorun, САУ Krab. А также скществует особенная потребность в истребителях МиГ-29.

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Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время общения с журналистами в Варшаве. Он отметил, что такая помощь со стороны Польши может изменить ситуацию на фронте.

Министр подчеркнул, что сегодня приоритетным вопросом для Украины является получение от союзников систем противовоздушной обороны для защиты украинских городов от российских бомбардировок.

По его словам, украинская армия нуждается в поле боя польских ПЗРК Piorun и САУ Krab. Сибига напомнил, что именно Польша в свое время инициировала танковую коалицию для нужд ВСУ.

Особо важным вопросом глава МИД назвал передачу Украине польских истребителей МиГ-29.

Ведь для того, чтобы научить одного пилота летать на F-16, нужно как минимум год, пояснил министр. Украина уже имеет подготовленных пилотов МиГ-29 и это может быть, по его словам, "фактором, который может изменить ситуацию на поле боя".

"Поэтому мы всегда поднимаем во время переговоров с польскими друзьями вопрос о предоставлении Украине этих самолетов. Мы очень рассчитываем на положительное решение этого дела", – подчеркнул Андрей Сибига.

Как сообщал OBOZ.UA, Польша готовит для Украины новый пакет помощи более чем на €200 миллионов. Также страна продолжит тренировать украинских солдат на своей территории. Польша за все время войны подготовила уже 28 тысяч украинских военных, что составляет около трети из всех 80-90 тысяч солдат, которых подготовили европейские страны.

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