''Украина ведет оборонную войну'': у Зеленского прокомментировали серию ''бавовны'' в России

Украина защищает свою территорию от российских захватчиков. Наша армия не наносит ударов по территории России.

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Об этом заявил в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Увеличение внутренних атак на объекты в РФ связано с нарастанием панических и дезинтеграционных процессов в государстве-агрессоре.

"Украина не наносит ударов по территории РФ. Украина ведет оборонную войну, чтобы деоккупировать все свои территории. Это аксиома. В РФ нарастают панические и дезинтеграционные процессы, что проявляется в увеличении внутренних атак неизвестных летающих объектов на объекты инфраструктуры", – написал Подоляк.

Напомним: вечером 28 февраля в городе Ейск в Краснодарском крае России раздались взрывы. Предварительно известно, что местный аэродром, который оккупанты используют в качестве базы для своих военных самолетов, применяемых в войне против Украины, атаковал неизвестный беспилотник.

Местные власти объяснили взрывы военно-тактическими учениями на территории Ейского района.

А в ночь на 28 февраля взрывы прогремели в Туапсе Краснодарского края РФ, где вспыхнул пожар на нефтебазе. Это произошло в результате атаки беспилотника.

Власти Туапсе утверждают, что огонь охватил хозяйственное сооружение на территории предприятия, а резервуары с топливом якобы не задел. Возгорание было ликвидировано

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее в российском Белгороде заявили о новой атаке беспилотников. По его словам, взрыв произошел якобы в Яковлевском городском округе. Позже в РФ сообщили об еще одной атаке;

– 26 февраля СМИ сообщили, что в Мачулищах в Беларуси якобы был взорван российский самолет А-50 с системой ДРЛО. Атаку дронами якобы совершили белорусские партизаны.

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