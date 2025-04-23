Украина в Лондоне озвучила жесткую позицию по вопросу территорий – Reuters

23 апреля украинские и европейские чиновники провели в Лондоне "существенные" встречи, чтобы вернуть мирный процесс в конструктивное русло. Причиной напряжения стала отмена визита госсекретаря США Марко Рубио, что вызвало сомнения в общности подходов к урегулированию войны. Накануне Украина подготовила специальный документ для европейцев, где озвучила свою четкую позицию по территориальным вопросам.

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Как сообщает Reuters, отказ США от участия в полноформатной встрече привел к срыву переговоров с участием министров иностранных дел Украины, Великобритании, Франции и Германии. Это лишь обострило уже существующие противоречия между Киевом, Вашингтоном и европейскими столицами по поводу приемлемого сценария завершения конфликта.

Представитель британского премьер-министра Кира Стармера умалил любое разочарование из-за внезапной отмены визита Рубио и сказал, что переговоры предусматривали "существенные технические встречи с европейскими, американскими и украинскими официальными лицами относительно того, как остановить боевые действия".

"Мы остаемся абсолютно привержены обеспечению справедливого и длительного мира в Украине, и эти сегодняшние переговоры являются важной частью этого", – сказал спикер.

Источники, знакомые с ситуацией, рассказали, что снижение статуса поездки произошло после того, как в преддверии встречи в Лондоне, 22 апреля, Украина подготовила документ для европейцев, где озвучила свою четкую позицию. В нем говорилось, что не будет обсуждений территориальных вопросов до "полного и безусловного прекращения огня".

В то же время, очевидная нервозность США может свидетельствовать о том, что украинская позиция не согласуется с тем, о чем представители Вашингтона договорились с россиянами.

Важной темой обсуждений стал вопрос, насколько Украина готова идти на компромиссы после того, как спецпредставитель президента США Стив Виткофф предоставил свои предложения в Париже, но они были отклонены украинцам. По словам трех дипломатов, эти предложения требовали гораздо больших уступок от Киева, чем от Москвы.

В частности, речь шла о признании аннексии Крыма, поэтапном снятии санкций с России и отказе от евроатлантической интеграции, в частности НАТО – эти условия Украина отвергла.

Вице-премьер-министр Юлия Свириденко подтвердила позицию Украины, заявив, что Киев никогда не признает Крым частью России. В своем заявлении, опубликованном в соцсети X, она подчеркнула, что полное прекращение огня, как на суше и море, так и в воздухе – первый необходимый шаг, и ни один "замороженный конфликт", замаскированный под мир, не будет воспринят в украинском обществе.

В то же время вице-президент США Джей Ди Венс во время визита в Индию отметил, что Вашингтон ожидает ответа от обеих сторон и не исключает выхода США из переговорного процесса, если компромисс не будет найден. Он прямо заявил, что обе стороны должны согласиться на территориальные уступки, ведь в противном случае США могут выйти из переговоров.

"Мы сделали очень четкое предложение как россиянам, так и украинцам, и пора для них либо сказать "да", либо для Соединенных Штатов уйти от этого процесса. Это значит, что и украинцам, и россиянам придется отказаться от части территории, которой они сейчас владеют. Должны состояться определенные территориальные обмены", - заявил Венс.

Несмотря на дипломатический дисбаланс, Великобритания отметила важность технических встреч, которые продолжаются даже без участия высших должностных лиц США. Британские министры Дэвид Лемми и Джон Гили провели серию разговоров с украинскими коллегами и представителем США Китом Келлогом.

Рубио, по словам чиновников, провел разговор с Лемми в преддверии встречи в Лондоне и выразил готовность перенести свой визит. Впрочем, источники информируют, что американские предложения до сих пор включают признание фактического контроля России над 20% территории Украины, что неприемлемо как для Киева, так и для Брюсселя.

Кроме того, Вашингтон предложил создание нейтральной зоны вокруг Запорожской АЭС. Этот шаг Киев частично поддерживает. Президент Владимир Зеленский заявил, что готов сотрудничать с США по возобновлению работы атомной станции под международным контролем.

Однако некоторые из американских идей не нравятся и Кремлю. Два дипломата сообщили, что США не поддерживают требование России относительно демилитаризации Украины и не возражают против присутствия европейских сил как части гарантий безопасности для Киева.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 апреля в Лондоне состоялась важная многосторонняя встреча украинской делегации с советниками по национальной безопасности и внешней политике стран-участниц "коалиции желающих". На ней договорились о дальнейших регулярных контактах для окончания войны и достижения справедливого мира.

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