США не поддерживают требование РФ о демилитаризации Украины и не против участия сил ЕС в будущих гарантиях безопасности – Reuters

В среду, 23 апреля, в Лондоне проходит встреча представителей Украины, Европы и США, посвященная прекращению российско-украинской войны. Штаты будет представлять спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог, а вот госсекретарь США Марко Рубио ехать в Лондон передумал – и это после оптимистичных заявлений Белого дома о близком прорыве в переговорах выглядит странно.

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Впрочем, Вашингтон, по данным источников в дипломатических кругах, якобы не поддерживает требование РФ относительно демилитаризации Украины и не возражает против участия европейских сил в будущих гарантиях безопасности для нашего государства. Об этом сообщает Reuters.

Встреча в Лондоне, пишет издание, проходит после угроз Трампа и представителей его окружения выйти из переговоров по завершению войны в случае отсутствия прогресса в достижении соглашения.

В Лондон от США отправился представитель Трампа по Украине генерал Кит Келлог. А вот Рубио лететь в Великобританию передумал. Произошло это в течение нескольких часов между подтверждением его участия во встрече в Лондоне, прозвучавшей в эфире Fox News, и заявлением пресс-секретаря Госдепа Тэмми Брюс во вторник, в котором она опровергла присутствие Рубио.

Это, пишет издание, вызвало определенное смятение как внутри США, так и среди их союзников.

"Непонятно, означает ли отсутствие Рубио, что Соединенные Штаты снизили свои ожидания по поводу переговоров после того, как Трамп в воскресенье заявил, что надеется, что Москва и Киев на этой неделе достигнут соглашения о прекращении трехлетнего конфликта", – отмечает Reuters.

Впрочем, добавляет издание, в дипломатических кругах царил скептицизм относительно того, что подобный "прорыв" вообще возможен так скоро: слишком глубокие разногласия остаются между Украиной и Россией. Как бы ни пытался давить Трамп, шансы на достижение соглашения были мизерными.

"Мяч на стороне России... Мы однозначно поддерживаем попытки президента Трампа установить мир (и) призывы Украины к России к полному прекращению огня", – озвучивал позицию британского правительства спикер премьер-министра страны Кира Стармера.

Эта встреча, которой предшествовала аналогичная – первая – встреча делегаций США, Украины и европейских государств в Париже, будет проходить и без еще одного участника первых переговоров: спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. Переговорщик Трампа вместо этого засобирался с новым визитом в Москву, где у него состоится очередная встреча с российским диктатором Владимиром Путиным.

Со ссылкой на европейских дипломатов Reuters пишет, что встреча в Париже должна была помочь сформировать общую позицию США, Украины и Европы по вопросу достижения мира. Киев и европейские столицы не оставляли надежды приблизить позицию Вашингтона к учету интересов как Украины, так и европейских союзников.

Однако, продолжает издание, многие источники подтверждали: некоторые предложения Вашингтона, озвученные на этой встрече, оказались неприемлемыми для европейских стран и Киева, что никак не способствовало сближению.

Официально США пытались "сохранить лицо". Госсекретарь Рубио, например, после визита в Париж заявил о "обнадеживающей реакции" европейцев и украинцев на привезенные им и Уиткоффом предложения. Неофициально же ряд западных изданий со ссылкой на источники сообщали, что среди предложений США было признание незаконной аннексии Крыма Россией – что неприемлемо и для Украины, и для Европы.

Не меньшим камнем преткновения стало и требование России отменить наложенные на нее европейскими странами санкции: ЕС и Великобритания выступают категорически против такой отмены, пока Россия не уберется со всей территории Украины и не возместит нанесенный агрессивным вторжением ущерб.

Те аспекты потенциального соглашения, которые решительно отвергают Украина и Европа, были подробно изложены американской делегации, о чем, в частности, заявлял министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, не очень высоко оценивающий шансы на заключение соглашения на этой неделе.

"Надеюсь, что в Лондоне они придут к определенной форме соглашения, с помощью которого они смогут начать серьезный переговорный процесс. В конце концов Украине придется что-то оставить на столе", – сказал один европейский дипломат.

Reuters также пишет, что некоторые европейские дипломаты рассказали о предложении США о создании "нейтральной зоны" на оккупированной Россией Запорожской АЭС. После этого президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением о готовности к сотрудничеству со Штатами для возобновления работы АЭС.

Есть среди предложений Вашингтона и другие пункты, которые вряд ли вызовут восторг в России.

"Некоторые идеи Вашингтона также, вероятно, не понравятся Москве. Два дипломата заявили, что США не настаивают на требованиях России по демилитаризации Украины и не выступают против европейских сил как части будущих гарантий безопасности для Украины", – говорится в публикации.

В целом же с момента вступления в должность Трамп начал давление на Украину с требованием согласиться на прекращение огня. В отношении России его политика исчерпывалась постепенным смягчением санкционных мер, введенных предыдущей администрацией президента Джо Байдена для наказания РФ за агрессию против Украины. Свои действия Трамп неоднократно объяснял угрозой прямого столкновения ядерных государств, какими являются США и Россия, а также стремлением прекратить кровопролитную войну, унесшую жизни десятков тысяч человек. Правда, если сначала он настаивал на том, что положить конец убийствам необходимо в течение суток, то постепенно "расширял" пределы периода, в течение которого намерен добиться мира в Украине. Среди последних "дедлайнов" назывался май, пишет Reuters.

Политика заигрывания Вашингтона с агрессором при этом очень беспокоит европейских партнеров США.

"Европа все больше обеспокоена попытками администрации Трампа по отношению к Москве после того, как попытки Трампа обеспечить прекращение огня в войне пока были провальными", – резюмирует издание.

Напомним, перед началом встречи в Лондоне в Вашингтоне снова заговорили о возможном выходе США из переговоров. Угрозы по поводу того, что США могут отказаться от посредничества между Россией и Украиной, на этот раз озвучил вице-президент страны Джей Ди Вэнс.

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