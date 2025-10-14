'Украина в этом нуждается': посол США в НАТО анонсировал важное решение о поставках оружия

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер сообщил, что уже на этой неделе ожидаются объявления о новых обязательствах стран НАТО по поставкам вооружений Украине. Речь идет о программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

Видео дня

Именно она позволяет европейским союзникам покупать американское вооружение и передавать его Украине. Об этом посол заявил журналистам 14 октября.

Уитакер отметил, что Украина нуждается в поставках оружия и боеприпасов для эффективной защиты своей территории, и что важно обеспечить непрерывность таких поставок.

Американский дипломат отметил, что благодаря PURL союзники, включая Канаду, имеют возможность получать современное вооружение для передачи Украине. Он также призвал южноевропейские государства активнее участвовать в программе.

"Благодаря PURL президент Трамп предоставил возможность нашим европейским союзникам по НАТО, а также Канаде, покупать лучшее в мире американское вооружение и боеприпасы и передавать их Украине. Украина в этом нуждается, она этого хочет, и мы должны гарантировать непрерывность поставок, чтобы союзники активнее участвовали в закупках", – добавил он.

По словам посла, механизм PURL пока работает стабильно и эффективно, а несколько стран уже объявили о присоединении после предыдущих заявлений Канады, Нидерландов, Германии, а также совместного обещания Дании, Норвегии и Швеции. Уитакер призвал остальных союзников присоединиться к инициативе как можно скорее.

Американский дипломат подчеркнул, что программа PURL является жизненно важной для Украины и способствует усилению давления на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров и согласиться на мир.

"Эта программа является жизненно важной, и союзники должны действовать немедленно, чтобы усилить давление на Россию и заставить ее сесть за стол переговоров и согласиться на мир", – заявил Мэтью Уитакер.

Напомним, Владимир Зеленский в очередной раз подтвердил, что во время своего последнего разговора с Дональдом Трампом поднимал вопрос предоставления крылатых ракет Tomahawk. Глава государства подчеркнул, что такое оружие может усилить Украину. Также он добавил, что не услышал отказа от американского лидера.

Как сообщал OBOZ.UA, американские крылатые ракеты Tomahawk оказались в центре внимания мировой общественности и стали серьезным предметом обсуждения между Киевом и Вашингтоном. Частично вопрос этих систем вооружения президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп уже обсудили, однако есть определенные нюансы, которые невозможно обсудить по телефону.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!