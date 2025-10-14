УкраїнськаУКР
Зеленский и Трамп в Белом доме обсудят Tomahawk для Украины: могут ли эти ракеты изменить ход войны

Алексей Лютиков
Новости политики
Американские крылатые ракеты Tomahawk оказались в центре внимания мировой общественности и стали серьезным предметом обсуждения между Киевом и Вашингтоном. Частично вопрос этих систем вооружения президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп уже обсудили, однако есть определенные нюансы, которые невозможно обсудить по телефону.

Поэтому во время визита украинского президента в Вашингтон 17 октября крылатые ракеты Tomahawk снова будут в центре внимания. Об этом сообщает Axios.

Крылатые ракеты в центре внимания

Крылатые ракеты большой дальности Tomahawk приковали к себе пристальное внимание военных экспертов и политиков. Причина – активное рассмотрение в Вашингтоне вопроса о передаче этой системы вооружения украинской армии. Накануне Трамп сообщил журналистам, что в ходе телефонного разговора он и Зеленский обсудили возможность поставки США в Украину ракет Tomahawk и дополнительных систем ПВО Patriot.

В свою очередь Зеленский подтвердил, что несмотря на телефонные переговоры с Трампом два дня подряд, он поедет в Вашингтон, чтобы переговорить с американским президентом тет-а-тет. Украинский президент подчеркнул, что основное внимание в ходе визита будет уделено противовоздушной обороне и возможностям Украины в области дальнего радиуса действия.

Зеленский утверждает, что дополнительная огневая мощь заставит диктатора России Владимира Путина сесть за стол переговоров. В свою очередь осведомленные источники заявили, что стороны в Вашингтоне обсудят какое именно оружие следует поставлять в Украину, в частности, следует ли США поставлять ракеты большой дальности Tomahawk, которые могут кардинально поменять ситуацию не только на поле боя, но и в дипломатической сфере.

Помогут ли Tomahawk изменить ход войны

После возникновения дискуссии о передаче Украине американских крылатых ракет в экспертных кругах начались бурные обсуждения о том, поможет ли такое оружие изменить ситуацию на поле боя. На этот счет высказываются различные мнения – от скептических до рассуждений о переломном моменте войны.

Военный эксперт Алексей Мельник недавно заявил, что ракеты Tomahawk вряд ли изменять правила игры в российско-украинской войне. В эксклюзивном интервью OBOZ.UA он рассказал, что передача крылатых ракет Tomahawk, скорее всего, будет напоминать такую же сагу анонсов и опровержений, как было с истребителями F-16 и ракетами ATACAMS.

По его словам, какой-то один образец вооружения, даже такое мощное оружие как ракеты Tomahawk, не может кардинально повлиять на исход войны. В то же время существует вероятность кумулятивного эффекта.

Мельник напомнил, какие были серьезные изменения после передачи Украине HIMARS или ATACMS. То есть если все это будет делаться последовательно, то в конце концов, можно рассчитывать на то, что в определенный момент это станет той соломинкой, которая переломит спину российской армии.

Эксперт подчеркнул, что в этой ситуации не может быть какого-либо конкретного чудо-оружия. Однако любое усиление возможностей Украины наносить дальнобойные удары приближает тот момент, когда в конце концов российская военная машина может сломаться.

Реакция Москвы на возможную поставку ракет

Заявления из Москвы после появления в публичной плоскости вопроса о передаче Украине крылатых ракет Tomahawk были довольно предсказуемыми. Россияне не изменили своей традиции отвечать на такие вопросы угрозами, в том числе, ядерными, а также предупреждениями об эскалации конфликта.

Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что передача американских дальнобойных ракет станет "витком эскалации". В то же время он подчеркнул, что это "не изменит ситуацию для Киева". Также рупор Кремля рассказал, что в Москве внимательно следят за ситуацией, связанной с ракетами Tomahawk.

В частности, Песков заявил, что в Москве сомневаются, кто именно будет применять дальнобойные ракеты – украинские или американские военные. В этом контексте путинский спикер выдал, что Соединенные Штаты могут стать непосредственным участником войны.

Не обошлось и без традиционных угроз от первого заместителя председателя совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Украинофоб в привычной для себя агрессивной манере заявил, что передача Украине этих ракет может обернуться ядерным ударам по Соединенным Штатам.

Что известно о Tomahawk

Крылатая ракета Tomahawk – это американская дозвуковая крылатая ракета большой дальности, предназначенная для поражения наземных или надводных целей. Она является одним из основных ударных средств флота США. В настоящее время существует также наземное базирование в составе комплекса.

Дальность ракеты варьируется в зависимости от модификации. Классические варианты 1600–1800 км (модификации Block IV и Block V могут достигать 1600 км и более). Боевая часть может быть ядерной (ранние модификации), кассетной или моноблочной (осколочно-фугасной, бронебойной, проникающей), массой около 450 кг. Ракета Tomahawk имеет низкую высоту полета (30-50 м), складывающиеся крылья и возможность перенацеливания в полете (в современных модификациях).

Ракеты Tomahawk официально состоят на вооружении США и Великобритании. Производство и экспорт этих ракет строго контролируются Пентагоном.

Tomahawk изначально разрабатывался для морского базирования на надводных кораблях и подводных лодках. Основная система запуска на современных американских надводных кораблях включает вертикальные пусковые установки Mk 41.

Наземное базирование ракет представляет собой комплекс Typhon. Это мобильная наземная пусковая установка, разработанная США после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Предназначена для запуска ракет Tomahawk, а также SM-6.

Напомним, украинский и американский президент имели два телефонных разговора 11 и 12 октября. Во время первого обсудили возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk. В то же время пока неизвестно, было ли принято окончательное решение о передаче этих ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина номинирует президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию, если он отправит ракеты Tomahawk и обеспечит прекращение огня в войне с Россией. Если Трамп сможет добиться окончания этой войны, то он определенно будет достойным такой премии.

