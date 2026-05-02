Украина в апреле собрала международной помощи на сотни миллионов долларов: на что пойдут эти средства

В течение апреля международные партнеры Украины объявили о новых пакетах военной и финансовой помощи. Значительная часть средств направлена на усиление противовоздушной обороны, производство дронов и поддержку оборонной инфраструктуры.

В целом речь идет о сотнях миллионов долларов и евро, распределенных между ключевыми оборонными программами. Об этом сообщили в Офисе президента.

Среди крупнейших взносов – поддержка от европейских стран.

Бельгия выделила 75 миллионов евро на чешскую инициативу, еще 75 миллионов евро – на немецкую инициативу противовоздушной обороны, а также 85 миллионов евро – на коалицию дронов.

Великобритания объявила о крупнейшем в этом году пакете поддержки в сфере беспилотных систем. Детали распределения не уточняются, однако он направлен на усиление технологических возможностей украинских сил обороны.

Эстония внесла 13 миллионов долларов в программу PURL, а Канада – сразу несколько траншей: 15 миллионов долларов в фонд NSATU, 42 миллиона долларов на чешскую инициативу и еще 17 миллионов долларов на критическое инженерное оборудование.

Литва также присоединилась к поддержке, выделив 39 миллионов евро на чешскую инициативу и 29 миллионов долларов в программу PURL.

Отдельно масштабную поддержку объявили Нидерланды – 248 миллионов евро направлено на развитие украинского производства дронов.

Германия сообщила о ряде стратегических договоренностей, в частности о поставке нескольких сотен ракет к системам Patriot и передаче 36 пусковых установок IRIS-T. Также Берлин выделил 300 миллионов евро на развитие украинских дальнобойных средств поражения и согласовал запуск совместного производства дронов средней дальности с использованием искусственного интеллекта.

Норвегия объявила крупнейшие финансовые пакеты среди стран Северной Европы: 560 миллионов долларов на базовое обеспечение бригад дронами и еще 150 миллионов долларов на создание логистического хаба.

Соединенные Штаты сообщили о взносе в размере 100 миллионов долларов, который будет направлен на ремонт поврежденного защитного конфайнмента Чернобыльской АЭС.

В целом объявленные пакеты охватывают как непосредственную военную помощь, так и долгосрочные инвестиции в производство вооружений, инфраструктуру и энергетическую безопасность Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в США возникла задержка с предоставлением Украине уже утвержденной военной помощи на сотни миллионов долларов. Несмотря на решение Конгресса и двухпартийную поддержку, средства до сих пор не используются, что вызывает критику среди американских законодателей.

