Украина в 2026 году может экспортировать оружия на несколько миллиардов долларов – СНБО

Украина может экспортировать военные товары и услуги на несколько миллиардов долларов в этом году после того, как разрешила свои первые продажи за границу во время войны. Также официальный Киев рассматривает возможность введения налога на этот экспорт.

Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Украины Давид Алоян в интервью агентству Reuters. Ранее в феврале государственная комиссия, которая занимается соответствующими лицензиями в военное время, одобрила большинство из 40 заявок производителей оборонного сектора на экспорт материалов и услуг.

Экспорт украинского оружия

Украина приостановила экспорт оружия после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года и в значительной степени полагается на поставки оружия партнеров. В то же время Киев вкладывал ресурсы в развитие своей оборонной промышленности, в частности беспилотников и ракет.

Используя свой огромный опыт боевых действий, Украина в последние годы пережила бум оборонных технологий.

"Учитывая готовую продукцию, запасные части, компоненты и услуги, которые могут быть предоставлены, это составляет несколько миллиардов долларов", – сказал Алоян, подчеркнув, что потенциал "значительно выше", чем довоенный экспорт.

По его словам, собственные военные потребности Украины должны быть на первом месте, поскольку российские войска продвигаются на востоке страны, а авиация врага атакует города, которые расположены далеко от линии фронта.

Внешний интерес к украинскому оружию

Союзники Украины выразили заинтересованность в получении ее передовых оборонных технологий, сказал Алоян, в частности Германия, Великобритания, США, страны Северной Европы, три страны Ближнего Востока и по крайней мере одна азиатская страна среди наиболее заинтересованных.

Также по его словам, одна из стран Ближнего Востока, которая имеет давнюю историю торговли оружием с Украиной, изучает возможности в области беспилотников и тяжелой техники.

"Приоритет будет предоставлен экспорту в страны, которые являются сильнейшими сторонниками Киева в войне", – сказал Алоян.

Киев также стремится предоставлять приоритет совместным предприятиям и другим формам сотрудничества с иностранными странами для привлечения финансовых ресурсов, создания новых цепей поставок оружия на передовую и доступа к новым технологиям.

"Нет желания или цели замкнуться здесь у всех производителей и просто оставить своих. Есть подход, и он сосредоточен на создании системы, которая предоставляет приоритет передовой и национальным интересам. А потом идут коммерческие интересы", – говорит Алоян.

На украинское оружие будет пошлина

Производители оборонной продукции давят на Украину, чтобы она возобновила экспорт, заявляя, что есть риск потерять возможности на мировом рынке оружия. Некоторые концерны, как говорится в материале, уже создали дочерние компании для работы за рубежом.

Украина также рассматривает возможность введения экспортной пошлины для производителей оборонной продукции, сказал Алоян. Хотя окончательное решение еще не принято, он считает, что эти меры оправдают решение государства возобновить экспорт, поскольку Киев мог бы использовать доходы для собственных недофинансированных военных нужд.

Среди заявок, одобренных комиссией, ни одна не касается экспорта готового к использованию оружия, сказал Алоян, а большинство направлены на реимпорт оружия в Украину для использования на передовой.

Но некоторые из них связаны с оборудованием для украинско-американской программы FrankenSAM, которая разрабатывает зенитно-ракетные системы путем сочетания советских ЗРК, используемых Украиной, с западными ракетами.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина официально начала экспорт дронов в Европу. В этом году планируется открытие десяти экспортных центров в балтийских и северных странах. Все технологии и производственные линии базируются на украинских разработках, с учетом опыта отечественных специалистов, а в Туманном Альбионе уже действуют производственные линии.

