Украина уже три года ждет F-16 от Бельгии: как объяснили задержку в Брюсселе

Несмотря на обещание, сделанное три года назад, Украина до сих пор не получила ни одного из 30 обещанных бельгийских истребителей F-16. Причиной задержки называют внутренние потребности бельгийских ВВС и медленный процесс подготовки пилотов.

По данным СМИ, первые четыре бельгийских самолета должны были поступить в Украину еще в 2024 году. Однако, по состоянию на момент публикации, ни один истребитель так и не передали.

Генерал-майор бельгийских ВВС Геерт Де Деккер объяснил, что страна прежде всего должна удовлетворить собственные потребности и обеспечить готовность своих сил. Также он отметил, что четких сроков поставки истребителей в Украину не устанавливали.

Задержка связана с медленным обновлением авиапарка. Бельгия будет передавать Украине старые F-16 только когда получит новые F-35. Однако процесс такой замены продолжается медленно. Ожидается, что последние самолеты могут поступить Украине только в 2029 году, согласно плану, полностью F-16 выведут из эксплуатации до конца 2028 года.

Эксперт Йенс Франссен объяснил, что процесс передачи и ввода F-16 в эксплуатацию оказался сложнее, чем ожидалось и занимает значительное время.

Несмотря на отсутствие поставок самолетов,страна помогает Украине обслуживать истребители, полученные от других партнеров. Кроме того, на части самолетов в Бельгии обучаются украинские пилоты. По словам Де Деккера, уже завершено два цикла обучения. Украинские летчики тренируются, а иностранные коллеги перенимают их опыт современной тактики. Однако подготовка замедлена из-за языкового барьера и разницы в технике полетов между советскими и западными самолетами.

