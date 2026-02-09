Франция готовит к передаче Украине самолеты Mirage 2000, – Федоров

Франция готовится передать Украине новую партию истребителей Mirage 2000, а также противобаллистические ракеты SCALP и управляемые авиабомбы AASM Hammer. Также обе страны подписали документ о совместном производстве оружия.

Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров. Он рассказал о результатах встречи с министром Вооруженных сил Франции Катрин Вотрен.

"Вместе с командованием Воздушных Сил ВСУ выехали на боевые позиции зенитных ракетных войск. Встречу провели на фоне очередных массированных атак России по критической инфраструктуре. Французская делегация воочию увидела, с чем Украина сталкивается ежедневно", – сообщил Федоров.

По словам министра, Катрин Вотрен увидела, как круглосуточно дежурят украинские военные. Ей также показали французскую технику SAMP/T, Mirage 2000 и Mistral на боевых позициях.

О чем договорились

Федоров сообщил, что одним из результатов встречи стала договоренность о совместном производстве вооружения на территории Украины и Франции. Он вместе с министром вооруженных сил Франции Катрин Вотрен подписали Письмо о намерениях относительно этого.

Также по словам Федорова, Париж уже готовит к передаче Киеву самолеты Mirage 2000 – об этом сообщила французская сторона во время встречи.

Кроме того, обсуждается ускорение поставки рекордной партии управляемых авиабомб AASM Hammer.

"Украина заинтересована в дальнейшей поставке систем SAMP/T, Mistral и Crotale, а также боеприпасов к ним. Предложили совместно работать над усовершенствованием SAMP/T для более эффективного противодействия баллистическим угрозам", – добавил министр обороны.

Он также подчеркнул, что параллельно продолжается сотрудничество по поставкам Украине и ускорения производства ракет Aster.

"Отдельно обсудили предоставление дальнобойных средств поражения, в частности ракет SCALP и сфокусировались на совместной разработке инновационных систем РЭБ", – добавил Федоров.

Что известно об истребителях Mirage 2000

Mirage 2000 – многоцелевой одномоторный реактивный истребитель четвертого поколения с низкорасположенным треугольным крылом. Был разработан в 1970-х годах компанией Dassault Aviation.

Был основным боевым самолетом ВС Франции, пока в 2000-х воздушные силы страны не начали замену Mirage 2000 на истребитель Dassault Rafale.

Модификация Mirage 2000-5, которую получает Украина, была обновлена в конце 1990-х. Она имеет улучшенный радар для отслеживания целей и перехватывает сверхзвуковые цели на больших высотах.

Позже истребитель получил оборудование для ударов по земле, что позволяет применять ракеты "воздух – земля" типа Storm Shadow и SCALP, а также французские КАБы AASM, опыт применения которых уже имеют украинские летчики.

РЛС "Миража" от компании Thales позволяет обнаруживать цели на расстоянии до 130 км, одновременно сопровождать до восьми целей и вести огонь по четырем.

Mirage 2000 способен эффективно отличать цели на фоне земли, что не под силу советским истребителям. Пилоты ВСУ неоднократно указывали, что сбивать "Шахеды" является сложной задачей, поскольку бортовая РЛС может ошибаться при поиске цели.

Как сообщал OBOZ.UA, Воздушные силы ВСУ показали работу ПВО во время отражения массированной комбинированной атаки России в ночь на 23 декабря 2025 года. К работе привлекались французские многоцелевые истребители Mirage 2000.

