Франция блокирует закупку для Украины британских ракет Storm Shadow за деньги ЕС: названа причина

Франция выступает против плана Европейского Союза по покупке британских ракет Storm Shadow для Украины. В Париже считают, что средства следует использовать для стимулирования внутренней оборонной промышленности блока, а не для нужд Киева.

Об этом пишет The Telegraph. Коалиция из 11 государств-членов ЕС предложила смягчить правила использования кредитного пакета объемом 90 миллиардов евро, чтобы позволить Украине направлять часть средств на закупку британского вооружения.

Однако Франция хочет, чтобы деньги были потрачены в пределах ЕС.

Текущий план по кредиту, две трети которого будут использованы для закупки вооружения для Вооруженных сил Украины, предусматривает приоритетность европейской и украинской оборонной промышленности перед закупками за рубежом.

В то же время представители украинской оборонной отрасли оценили, что в этом году им понадобится военное оборудование, которое невозможно закупить в пределах Евросоюза, на сумму 24 млрд евро.

Эта цифра касается преимущественно поставки американских систем противовоздушной обороны Patriot и ракет-перехватчиков PAC-3. Однако еще одной потребностью, которую европейские страны, вероятно, не смогут удовлетворить, являются ракеты большой дальности.

Европейские чиновники из упомянутой ранее коалиции определили британскую крылатую ракету Storm Shadow как потенциальный вариант для заполнения этого пробела. Они предлагают четырехуровневую систему, которая могла бы фактически поставить Великобританию впереди США, если страна сможет удовлетворить оборонные потребности Украины.

По словам дипломатического источника, Франция выступила явным противником этих предложений. Париж хочет, чтобы ЕС стал стратегически автономным от своих союзников, главным образом США, из-за разногласий с Дональдом Трампом из-за его угроз захватить Гренландию.

Именно поэтому во Франции настаивают, чтобы любые средства, пожертвованные Украине, были использованы для развития внутренней оборонной промышленности блока, а не для оборонных нужд Киева. Это вызвало "внутренние нарекания", что такой подход ограничит способность Украины защищаться, особенно от воздушных атак России.

Как работает закупка вооружений

Процедура закупок предусматривает, что Украина сначала формирует перечень необходимого вооружения, после чего ЕС оценивает способности украинской оборонной промышленности выполнить заказ. Далее рассматриваются варианты среди производителей стран блока.

Великобритания в этой каскадной системе занимает третий уровень, а США – четвертый и последний.

Коалиция сосредотачивает свои усилия на смягчении правил, чтобы облегчить для Украины закупки с третьего уровня, в который также могут входить Канада и другие страны, имеющие оборонные соглашения с Брюсселем.

"Мы пытаемся сделать две вещи. Во-первых, убедиться, что процесс является достаточно открытым, чтобы Великобритания могла комфортно там чувствовать себя. Во-вторых, убедиться, что административная нагрузка на украинцев, чтобы достичь этого уровня каскада, не является слишком тяжелой", – сообщил дипломатический источник The Telegraph.

Эта попытка предотвратить французское влияние поддерживается странами Балтии и Скандинавии, а также Польшей, Румынией, Чехией и Нидерландами. Еще восемь стран, включая Германию, выразили поддержку более гибкому подходу к закупкам у Великобритании, но официально не присоединились к коалиции.

Одна из причин, почему Британию рассматривают как более благоприятный вариант, заключается в ее лидерстве в "коалиции желающих", которая планирует развернуть войска в Украине в рамках будущего мирного урегулирования.

Британские дипломаты уже ведут переговоры с представителями коалиции, однако их поощряют активнее работать с Европейской комиссией и Европейским парламентом, где Франция имеет значительное влияние в профильных комитетах по вопросам безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, небольшая, но все более влиятельная группа сторонников Украины в Вашингтоне отмечает, что единственный способ заставить российского диктатора Владимира Путина к переговорам – это резко усилить позиции Киева. Среди их последних идей – предоставить Украине ракеты Tomahawk, что обсуждается уже давно.

В центре этой инициативы стоит Дэн Райс, президент Американского университета в Киеве и бывший специальный советник главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Он встречался с министром обороны США Питом Хегсетом.

