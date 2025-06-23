'Украина умеет удивлять мир': Ермак анонсировал новые сюрпризы для военных целей в России

Украина готовит новые сюрпризы относительно военных целей страны-террориста России. И эти атаки точно удивят мир.

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Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил в интервью The Times. В частности, новые украинские баллистические ракеты "Сапсан" могут легко атаковать даже столицу РФ.

"Дела движутся очень хорошо", – не вдаваясь в детали рассказал Ермак, отвечая на вопрос, может ли "Сапсан" поразить Москву, которая находится примерно в 500 км от украинской границы.

Он отметил, что Украина теперь может атаковать каждый сантиметр российской территории – от Камчатки до Калининграда. Особенно после успеха операции "Паутина".

"Я думаю, что мы сможем удивить наших врагов неоднократно. Это не плохая привычка. Лучше, чтобы вы что-то видели, а не чтобы я об этом говорил. Оставим это как есть", – добавил Ермак.

Детали

"Ракета "Сапсан", начиненная 480 кг взрывчатки, имеет более чем вдвое больше полезной нагрузки, чем тактическая ракетная система армии США (Atacms), и может двигаться со скоростью, превышающей скорость звука, более чем в пять раз. Украина уже имеет беспилотники, которые могут поразить Кремль, но российским системам ПВО их относительно легко перехватить.

Ранее сообщалось, что производство украинских баллистических ракет "Сапсан" уже начато. Официальная дальность нового оружия засекречена, но есть предположение, что она может достигать до 310 миль (почти 500 км).

Что предшествовало

15 июня 2025 года президент Владимир Зеленский объявил, что Украина готовится к массовому производству баллистических ракет "Сапсан". Разработка этого оперативно-тактического ракетного комплекса началась еще в 2000-х годах, дальность его действия достигает 500 км.

На тот момент в центре внимания стоял вопрос масштабирования производства "Сапсанов". По словам Зеленского, было проведено уже много совещаний, посвященных производству отечественного ракетного вооружения.

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