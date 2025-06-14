'Провели много совещаний': Зеленский заявил, что в Украине идет активная подготовка к массовому производству ракет 'Сапсан'

На сегодняшний день в Украине продолжается активная подготовка к массовому производству баллистических ракет "Сапсан". Ранее уже были проведены успешные испытания этой системы вооружения.

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Сейчас же в центре внимание стоит вопрос масштабирование производства "Сапсанов". Об этом во время брифинга заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, на сегодняшний день было проведено уже много совещаний, посвященных производству отечественного ракетного вооружения. При чем сейчас речь идет уже не просто об испытаниях, а о масштабировании производства украинских ракет.

"Мы очень много сегодня провели совещаний по ударам КАБами, дронами, оптоволокно и тому подобное. И также мы проводили совещания по ракетам. Сегодня идет разработка возможности массового производства баллистической ракеты. Когда, как, в каком количестве – я сказать не могу", – заявил Зеленский,

Сапсан" – оперативно-тактический ракетный комплекс украинского производства, которую разрабатывает ряд предприятий оборонной отрасли. По предварительным данным, дальность ракеты составляет около 300 км, вес боевой части 480 кг. По мнению некоторых аналитиков, ракета "Сапсан" сможет достигать скорости 7 500 км/ч.

Решение о начале разработки многофункционального ракетного оперативно-тактического комплекса "Сапсан" было принято еще в 2006 году. В октябре 2011 года генеральный конструктор КБ "Южное" сообщил, что работы по созданию комплекса планируется завершить до конца 2015 года. В августе 2018 макет комплекса принял участие в параде по случаю Дня независимости Украины.

Напомним, в Украине продолжаются испытания "Длинного Нептуна", способного поражать цели на расстоянии в 1000 км. Примечательно, что ракета уже прошла успешное боевое применение.

Ранее сообщалось, что Украина разработала недорогую крылатую ракету "Трембита" и активно работает над ее дальнобойной усовершенствованной версией, которая сможет долететь до Москвы. Помимо стоимости, к преимуществам новой ракеты относится ее способность летать на низкой высоте, что поможет избегать вражеской противоракетной обороны.

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