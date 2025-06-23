Украина начала массовое производство баллистических ракет 'Сапсан', – Ермак

Производство украинских баллистических ракет "Сапсан" уже начато. Официальная дальность нового оружия засекречена, но есть предположение, что она может достигать до 310 миль (почти 500 км).

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Такое заявление сделал глава Офиса президента Андрей Ермак. Отмечается, что она впервые была применена в боевых действиях в прошлом месяце, поразив российскую военную цель на расстоянии примерно 185 миль (297 км).

На вопрос, может ли "Сапсан" поразить Москву, находящуюся примерно в 500 км от украинской границы, Ермак ответил, что дела движутся очень хорошо.

"Я думаю, что мы сможем удивить наших врагов неоднократно", – добавил Ермак.

Он подчеркнул, что Украина теперь может атаковать каждый сантиметр российской территории - от Камчатки до Калининграда. Особенно после успеха операции "Паутина".

"Мы точно умеем удивлять мир. Это не плохая привычка. Лучше, чтобы вы что-то видели, а не чтобы я об этом говорил. Оставим это как есть", – резюмировал новость Андрей Ермак.

Детали

"Ракета "Сапсан", начиненная 480 кг взрывчатки, имеет более чем вдвое больше полезной нагрузки, чем тактическая ракетная система армии США (Atacms), и может двигаться со скоростью, превышающей скорость звука, более чем в пять раз. Украина уже имеет беспилотники, которые могут поразить Кремль, но российским системам ПВО их относительно легко перехватить.

С чего все начиналось

Мы уже писали о том, что первым украинским оперативно-тактическим ракетным комплексом, способным наносить удары на короткие (около 100 км) и на средние (до 500 км) расстояния, должен был стать ОТРК "Борисфен". Однако из-за организационных и финансовых трудностей этот проект устарел еще на этапе разработки "на бумаге".

На его базе было решено создать ОТРК "Сапсан". Новую оперативно-тактическую ракету планировалось принять на вооружение в 2011 году, однако помешала традиционная нехватка финансирования и политические споры между ветвями власти.

"Сапсан" и "Гром-2" - это одно и то же?

После победы Революции Достоинства и начала российской агрессии в 2014 году вопрос завершения разработки комплекса "Сапсан" снова вышел на повестку дня. Многие эксперты предполагали, что проект "Сапсан" нашел свою реализацию в ракетном комплексе "Гром-2", который 24 августа 2018 года был продемонстрирован на военном параде ко Дню Независимости Украины.

Из-за того, что проект засекречен, нет точной официальной информации, являются ли "Сапсан" и "Гром-2" одной и той же разработкой. Часть военных экспертов высказывала мнение, что "Гром-2" - это экспортная версия "Сапсана". А другие разворачивали теорию о том, что "Гром-2" будет иметь дальность полета 500 км, а "Сапсан" - чуть ли не 2000 км.

Если же предположить, что "Сапсан", о котором говорил 14 июня Владимир Зеленский, это и есть тот комплекс, который ранее называли "Гром-2", стоит разобраться, что нам о нем известно.

Что известно о "Гром-2"/"Сапсан"

В 2015 году появилась информация, что Саудовская Аравия согласовала финансирование украинского ОТРК "Гром-2", перечислив около $40 млн на его разработку. В декабре того же года секретарь СНБО Турчинов заявлял о создании полного производственного цикла в Украине.

В 2016-2018 годах комплекс официально презентовали, а с 2018 года демонстрировали его на военных парадах. В феврале 2021 года министр обороны Таран сообщал, что проект готов более чем на 80%, но продвижение сдерживает нехватка средств.

Ожидалось, что осенью 2019 года "Гром-2" пройдет государственные испытания, а с 2022 года начнется его поступление на вооружение, однако этого не произошло. В марте 2023-го тогдашний министр обороны Резников заявил, что завершение "Гром-2"/"Сапсан" планируется в том же году.

Два года назад, по состоянию на июнь 2023-го, ОТРК "Сапсан" оставался даже не опытным образцом, а проектом на стадии разработки. Об этом заявлял Игорь Крол, председатель Ассоциации "Западноукраинское объединение предприятий оборонно-промышленного комплекса".

На тот момент разработка ОТРК "Сапасан" была далека от завершения. Прогресс разработки экспортной версии "Гром-2", в которой используются значительная часть решений, составил 75%. А прогресс создания ОТРК "Сапсан" был оценен на уровне 65-70%.

Технические характеристики ОТРК "Гром-2"

"Гром-2" - это украинский оперативно-тактический ракетный комплекс с высокой точностью и способностью прорывать современные системы ПВО (в частности, С-300/С-400) благодаря аэробаллистической траектории. Ракета оснащена инерционной системой управления с навигацией и наведением различного типа, что обеспечивает ее маневренность и точность.

Боевая часть ракеты массой 480 кг может быть как осколочно-фугасной, так и проникающей. Вес боезаряда дает возможность говорить, что он способен уничтожить противника на площади 10 тыс. кв. м в случае использования кассетного заряда или на площади 2-3 га обычным осколочно-фугасным зарядом.

Считается, что комплекс поддерживает применение как баллистических, так и крылатых ракет, что делает его универсальным - для противовоздушной обороны, береговой охраны или ударов по глубокому тылу.

Дальность стрельбы "Гром-2" в экспортной версии - до 280 км, для ВСУ - до 350 км, а по неофициальным оценкам - до 500 км. Он рассматривается как стратегическое средство неядерного сдерживания.

Украина уже применяла "Гром-2"?

В марте 2023 года в минобороны страны-агрессора РФ заявили, что Украина начала применять оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром-2". Спикер ведомства рассказывал, что российская противовоздушная оборона якобы перехватила одну ракету, запущенную с этого ОТРК.

"В течение суток перехвачена одна оперативно-тактическая ракета "Гром-2", три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новоандреевка и Зеленый Гай", - говорилось в сообщении.

Однако никаких доказательств применения Украиной ОТРК "Гром 2" россияне тогда не привели.

Осенью того же года тогдашний начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Сергей Баранов заявлял, что оперативно-тактический комплекс "Гром-2" продолжает развиваться и совершенствоваться. Российские оккупанты "могут оценить его эффективность на себе", отмечал он.

Что предшествовало

15 июня 2025 года президент Владимир Зеленский объявил, что Украина готовится к массовому производству баллистических ракет "Сапсан". Разработка этого оперативно-тактического ракетного комплекса началась еще в 2000-х годах, дальность его действия достигает 500 км.

На тот момент в центре внимания стоял вопрос масштабирования производства "Сапсанов". По словам Зеленского, было проведено уже много совещаний, посвященных производству отечественного ракетного вооружения.

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