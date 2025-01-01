Украина стала полноценной участницей Римского устава МУС: что это значит

Украина в среду, 1 января, стала 125-м государством-участником Римского устава Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Теперь она становится полноценным членом МКС, в частности может участвовать в выборах судей и прокурра, предлагать поправки в статут.

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В здании суда среди флагов других стран-участниц установили и сине-желтый флаг Украины, передает "Укринформ"."Украина официально становится 125-м государством – участником МУС 1 января 2025 года. Это означает, что теперь она является полноправным государством-участником этого международного договора и имеет все права и обязанности, закрепленные за государствами-участниками", – сказал спикер суда Фади эль-Абдалла.

Он добавил, что важнейшим среди них является право голосовать при утверждении бюджета, принятии изменений и поправок в Римский устав, выборе судей, будущего прокурора и его заместителей, "что в определенной степени помогает формировать будущее международного уголовного права".

Фади эль-Абдалла также выразил надежду, что Украина вдохновит своим примером другие страны, "что является знаком доверия к МУС".

"Надеемся, что другие также воспримут это как сигнал, поддержат его и примут участие в приближении нас к осуществлению мечты об универсальности Римского устава, когда все государства будут объединены в глобальной борьбе с безнаказанностью и будут выступать за построение более справедливого мира", – сказал он.

Спикер также сказал: вполне возможно, чтобы Украина выдвигала своих кандидатов в судьи МКС, а в дальнейшем это будет зависеть от голосования Ассамблеи.

Так, для судей МКС существуют требования по опыту, в частности в международном или уголовном праве. По словам Фади эль-Абдаллы, нужно быть квалифицированным для высших судейских должностей и в родной стране.

Выборы шести судей МКС проходят каждые три года, напомнил спикер.

"Поэтому мы, конечно, надеемся, что Украина будет участвовать во всех возможных вариантах сотрудничества и поддержки МУС, включая выдвижение кандидатов на должности судей, а также будет способствовать увеличению количества украинских коллег в МУС", – сказал он.

Среди требований к судьям – свободное владение хотя бы одним из двух официальных языков МКС: английским или французским.

Фади эль-Абдалла наголосил: МУС не ведет дел против стран, всегда речь идет об индивидуальной ответственности за преступления.

Страны-участники могут подавать обращения к прокурору МУС, и тот может решить, открывать ли производство, и проверить, какие преступления подпадают под юрисдикцию суда.

"Мы хорошо знаем, что уже начато расследование по ситуации в Украине, но хочу подчеркнуть, что государства не возбуждают дел, такое решение может принимать прокурор. Но, конечно, сотрудничество всех государств очень важно, поскольку оно позволяет прокурору эффективнее и быстрее собирать доказательства", – объяснил спикер

Он добавил, что Украина ранее признала юрисдикцию МУС, на основании чего было начато расследование. В его рамках прокурор МУС уже возбудил несколько дел и, возможно, будут инициированы новые дела и обвинения.

"Ратификация Римского устава Украиной не означает, что нужно начинать новое расследование, поскольку оно уже начато на основе предварительного заявления Украины", – пояснил спикер.

Кроме того, после ратификации в Украину добавились также новые обязательства, в частности, по финансовому участию в формировании бюджета. Смету суда принимает Ассамблея государств-участников, учитывая размер экономики и численность населения каждой страны:

"Бюджет составляет примерно 190 млн евро. И нагрузка распределена между всеми государствами, но в определенной пропорции. Смета основана по такой же формуле, как в ООН, то есть учитывая размер экономики и количество населения страны. Вот почему, например, Япония и Германия являются одними из крупнейших взносодателей в бюджет МУС".

По словам Фади эль-Абдаллы, на данный момент у него нет точных цифр по вкладу Украины, однако известно, что он будет "пропорционален размеру ее экономики и численности населения".