«Украина стала бы чемпионом по интеграции»: в ОП ожидают скорейшего открытия переговорных кластеров по вопросу членства в ЕС

Заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква провел встречу с делегацией Европейского парламента в рамках Парламентского комитета ассоциации "Украина – ЕС" во главе с Пеккой Товери. Основной темой переговоров стало продвижение Украины на пути к членству в Европейском Союзе и скорейшее открытие переговорных кластеров.

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Во встрече приняли участие представители Европейского парламента, которые подтвердили поддержку Украины в условиях российской агрессии и евроинтеграционного курса. Игорь Жовква поблагодарил европейских партнеров за последовательную позицию и подчеркнул, что Украина ожидает принятия политических решений государствами-членами ЕС относительно открытия остальных переговорных кластеров.

Переговорный процесс

Во время встречи Игорь Жовква отметил, что Европейский парламент последовательно поддерживал Украину даже быстрее, чем другие институты Европейского Союза.

"Европейский парламент всегда был на несколько шагов впереди других институтов Европейского Союза в поддержке Украины. Мы высоко ценим эту принципиальную позицию. В то же время сегодня именно государства-члены должны принять политические решения, которые позволят сохранить темп переговорного процесса. Мы ожидаем, что в ближайшее время будет принято решение об открытии остальных пяти переговорных кластеров", – подчеркнул он.

Отдельно стороны обсудили соответствие Украины критериям, необходимым для вступления в Европейский Союз. По словам заместителя главы Офиса Президента, украинское государство уже доказало свою способность обеспечивать безопасность Европы.

"Если бы среди Копенгагенских критериев был критерий безопасности, Украина уже стала бы чемпионом по интеграции", – сказал Игорь Жовква.

Дальнейшие шаги

Глава делегации Европейского парламента Пекка Товери заявил, что без Украины сегодня невозможно гарантировать безопасность европейского континента. Он отметил вклад украинского государства в защиту Европы и подтвердил поддержку дальнейшего продвижения Украины к полноправному членству в Европейском Союзе.

В конце встречи Игорь Жовква от имени Президента Украины Владимира Зеленского вручил Пекке Товери орден "За заслуги" III степени.

Копенгагенские критерии определяют условия, которым должно соответствовать каждое государство-кандидат на вступление в Европейский Союз. Они предусматривают наличие стабильных демократических институтов, верховенства права, уважение прав человека и прав меньшинств, а также функционирование рыночной экономики.

Как писал OBOZ.UA:

– Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ситуация с вступлением Украины в Европейский Союз отличается от ситуации со странами Западных Балкан. Пока государство находится в состоянии войны, оно не сможет стать полноправным членом ЕС.

– Ранее Мерц отмечал, что в будущем Украина станет частью Евросоюза, однако это произойдет в отдаленной перспективе.

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