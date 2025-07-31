Был самым младшим сыном в семье: в Киеве российская ракета убила 6-летнего каратиста Матвея Марченко. Фото

В результате попадания российской ракеты в дом в Святошинском районе Киева в четверг, 31 июля, погиб 6-летний Матвей Марченко. Мальчик был самым младшим ребенком в семье и с радостью занимался каратэ.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинской федерации каратэ. Вечная память маленькому украинцу, жизнь которого оборвала страна-террорист РФ.

Что известно

Так, во время обстрела Киева утром четверга, 31 июля, российская ракета убила 6 летнего Матвея Марченко – воспитанника столичного клуба каратэ "Сен-Бин". Он был самым младшим сыном в семье. Его старшие братья – Михаил (8 лет) и Лев (12 лет) – также занимаются каратэ.

По словам его тренера Игоря Ефименко, мальчик тренировался уже полтора года, и несмотря на юный возраст, имел большую целеустремленность и серьезное отношение к тренировкам.

"Матвей был очень хорошим и послушным ребенком. За последние полгода он как будто повзрослел и начал работать на результат. Как бы это не звучало, но однажды он сам подошел ко мне и сказал: "Игорь Анатольевич, я хочу всех побеждать и перегнать своего брата Леву по медалям", – вспомнил тренер, который лично приехал на место трагедии, где еще шел разбор завалов.

"Мама Матвея и папа гордятся своими еще двумя детьми, и я уверен всегда будут гордиться Матвеем, он был душой всех компаний, как среди сверстников, так и душой старшей группы, так как он всегда тянулся к старшим и в первую очередь к брату..." - добавил тренер.

Украинская федерация каратэ, клуб "Сен-Бин" и все каратэ-сообщество Украины выразили глубочайшие соболезнования родителям, братьям, родным и всем, кто знал и любил Матвея Марченко.

"Сегодня Украина потеряла еще одну светлую детскую душу. Еще одного маленького мечтателя. Будущего чемпиона. Мальчика, у которого были цели, воля и большое сердце. Жизнь, которая только начиналась", – добавили в Федерации.

Что предшествовало

Армия страны-агрессора России в ночь на 31 июля массированно атаковала Киев ракетами и дронами, больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Удары пришлись по жилым кварталам, под прицелом врага оказались многоэтажные дома. Известно о погибших и пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в ночь на 31 июля в результате террористической атаки РФ была повреждена главная и одна из крупнейших мечетей в Украине – Духовного управления мусульман Украины "Умма". В здании, в частности, выбиты окна.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!