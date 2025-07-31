В Киеве в результате обстрела РФ была повреждена одна из крупнейших мечетей Украины. Подробности и фото

В Киеве в ночь на 31 июля в результате террористической атаки РФ была повреждена главная и одна из крупнейших мечетей в Украине – Духовного управления мусульман Украины "Умма". В здании, в частности, выбиты окна.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил один из мусульманских духовных лидеров Украины, военный Саид Исмагилов. Информации о пострадавших не поступало.

Что известно

"Мы мечеть отремонтируем, а вы уже никогда людьми не будете. Сегодня ночью российско-террористическая группировка нанесла массированный удар по Киеву в результате чего повреждена мечеть Духовного управления мусульман Украины "Умма", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть последствия варварской атаки РФ – в здании, в частности, выбиты окна.

В свою очередь, муфтий ДУМУ "Умма" шейх Мурат Сулейманов отметил, что это одна из крупнейших мечетей в Украине, которая собирает тысячи приверженцев в пятницу для молитв.

Что предшествовало

Армия страны-агрессора России в ночь на 31 июля массированно атаковала Киев ракетами и дронами, больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Удары пришлись по жилым кварталам, под прицелом врага оказались многоэтажные дома. Известно о погибших и пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 30 июля российские захватчики задействовали все точки запусков Shahed-136/131 и дронов-имитаторов. Украина снова была под ударами беспилотников– речь идет о значительном количестве вражеских целей. По меньшей мере шесть человек пострадали. А утром 31 июля враг атаковал крылатыми ракетами – они были направлены на Киев.

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