Украина сорвала попытку России подключить ЗАЭС к своей энергосистеме: чтобы снизить ядерные риски

Российские захватчики на оккупированных территориях Украины не прекращают попыток подключить Запорожскую АЭС к российской энергосистеме. Однако этим планам препятствуют украинские защитники, которые ударами своих беспилотников уже сорвали такие попытки.

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В частности, оккупанты пытаются проложить от ЗАЭС линии электропередач, однако с января по июль 2026 года украинские воины противостоят этому. Об этом сообщают в Greenpeace.

Планы Москвы

В Greenpeace ссылаются на новые спутниковые снимки, которые "свидетельствуют о том, что РФ строит новую линию электропередачи вдоль трассы М18, известной как "Дорога смерти" и соединяющей Мариуполь с Геническом". Таким образом оккупанты пытаются обеспечить электроснабжение как оккупированных южных регионов Украины, так и оккупированного крымского полуострова.

"Этот проект демонстрирует намерения Кремля окончательно интегрировать захваченную станцию в энергетическую систему России. В то же время анализ Greenpeace Украина свидетельствует, что в целом российский проект всё больше обречён на провал и должен быть остановлен, чтобы снизить ядерные риски", – подчеркивают в Greenpeace.

Украинские удары

На снимках ниже – строительство новой высоковольтной линии электропередачи вдоль трассы М18. Строительство этой линии, которая является частью российских усилий по переподключению временно оккупированной Запорожской АЭС к российской энергосистеме, было почти завершено в мае.

Однако оно было сорвано в результате неоднократных ударов украинских беспилотников, в том числе удара по подстанции в Геническе в начале июля.

Позиция мирового сообщества и МАГАТЭ

По выводам Greenpeace, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси "фактически усиливает российские нарративы", заявляя о возможности перезапуска реакторов на ЗАЭС под управлением "Росатома". При этом Гросси не подчеркивает, что сама оккупация ЗАЭС Россией является фундаментальным нарушением международных принципов ядерной безопасности и защищенности.

С 2022 года РФ использует оккупацию Запорожской атомной электростанции как инструмент ядерного террора против Европы. Во всех остальных своих целях РФ потерпела неудачу и будет продолжать терпеть поражения, в частности в попытках подключить ЗАЭС к оккупированной энергосети и перезапустить реакторы, утверждает Ян Ванде Путте, специалист по ядерной энергетике Greenpeace.

"Новая линия электропередачи из Мелитополя не изменит общей тенденции, которая всё больше свидетельствует о том, что российская оккупация ЗАЭС – обречённый проект. В то же время постоянные риски для ядерной безопасности, созданные Россией на ЗАЭС, означают, что международное сообщество, включая МАГАТЭ, должно ускорить освобождение станции от российской оккупации всеми доступными средствами, в частности путем введения жестких санкций", – сказал он.

Что происходит на ЗАЭС

Российские войска продолжают использовать оккупированную Запорожскую электростанцию в качестве военного объекта. По данным украинской разведки, на территории ЗАЭС оккупанты разместили военную технику, оборудовали склады с оружием, минируют отдельные помещения и запускают оттуда беспилотники.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина требует возвращения ЗАЭС под свой полный контроль. Киев неоднократно заявлял, что оккупация крупнейшей атомной станции Европы создает дополнительные риски для ядерной и радиационной безопасности.

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