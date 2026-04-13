Украина сняла рекомендации воздержаться от поездок в Венгрию

Украина отменила рекомендации для своих граждан воздерживаться от поездок в Венгрию. Такое решение приняли после завершения парламентских выборов, состоявшихся там 12 апреля.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на собственной странице в Facebook. Он подчеркнул, что надеется на дальнейшую нормализацию отношений между Киевом и Будапештом.

"В связи с завершением вчера избирательной кампании в Венгрии, МИД отменяет предыдущие рекомендации гражданам воздержаться от поездок в Венгрию", – говорится в сообщении.

Результаты выборов могут восстановить добрососедство с Венгрией

Сибига отметил, что избирательная кампания, которая сопровождалась многочисленными манипуляциями в отношении Украины, уже завершилась, поэтому в связи с этим потеряли актуальность и повышенные риски провокаций, из-за которых ранее вводились ограничения.

Министр МИД рассчитывает, что результаты выборов будут способствовать нормализации не только консульских, но и политических отношений, поэтому "Украина готова работать над достижением такой цели".

"Выбор венгерского народа показал стремление наших соседей жить в мире, безопасности и процветании – жить в действительно независимой Венгрии, которая является частью объединенной и свободной Европы, а не зоной влияния Москвы, пространством беззакония и запугивания", – говорится в сообщении.

Сибига добавил, что выбор венгров также показал поражение политики шантажа и антиукраинской пропаганды.

Вместе с тем, он призвал украинцев настроиться на реалистичные ожидания и подчеркнул, что впереди будет продолжаться "кропотливая, прагматичная и спокойная работа" по поиску точек соприкосновения, восстановление взаимного уважения и реализации общих практических интересов.

"Наши народы заслуживают того, чтобы мы прошли этот путь, и мы будем работать над восстановлением добрососедства в интересах наших двух стран и Европы в целом", – резюмировал Сибига.

Стоит отметить, что после инцидента с задержанием инкассаторских автомобилей государственного банка Украины "Ощадбанк" Министерство иностранных дел призвало граждан воздержаться от поездок в Венгрию. В ведомстве объяснили это возможными рисками действий венгерских властей, которые могут представлять угрозу для безопасности.

Напомним, в Венгрии завершилось голосование на парламентских выборах, явка на которых составила 77,8% и стала рекордной. Первые результаты подсчета голосов свидетельствуют о том, что оппозиционная "Тиса" Петера Мадьяра опережает правящую партию "Фидес" Орбана после подсчета 98,93% голосов.

Как писал OBOZ.UA, глава партии "Тиса" Петер Мадьяр призвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана немедленно сложить полномочия и уйти в отставку не дожидаясь завершения всех процедур. Такое требование он объяснил убедительной победой оппозиционной силы на выборах над партией "Фидес".

