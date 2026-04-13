США объявили о начале блокады всех судов, следующих в иранские порты: что происходит

Соединенные Штаты объявили о введении морской блокады судов, которые входят или выходят из иранских портов. Военные Центрального командования США начнут реализацию этого решения 13 апреля в 10:00 по восточному времени США в акваториях возле Ирана.

Об этом говорится в официальном заявлении Центрального командования США, обнародованном в соцсети X. В сообщении указано, что "силы CENTCOM начнут внедрять блокаду всего морского трафика, который входит или выходит из иранских портов", в соответствии с провозглашением президента США.

Также уточняется, что ограничения будут применяться одинаково к судам всех государств.

Условия блокады

В командовании подчеркнули, что блокада охватит все иранские порты, включая те, что расположены в Персидском заливе и Оманском заливе. В то же время военные заявили, что не будут препятствовать свободе судоходства для кораблей, которые проходят через Ормузский пролив в неиранские порты или из них.

И еще один момент, который обращает на себя внимание. Американские силы отметили, что действия будут "беспристрастными", то есть не будут зависеть от флага или страны происхождения судна. Это означает, что ограничения фактически будут иметь универсальный характер в пределах определенных зон.

Детали операции

Перед началом блокады мореплавателям обещают предоставить дополнительную информацию через официальные сообщения. Речь идет о специальных оповещениях для коммерческих судов, работающих в регионе.

Всем капитанам и экипажам рекомендуют отслеживать сообщения для мореплавателей и поддерживать связь с военно-морскими силами США через канал 16. Это стандартный канал связи "мостик – мостик", который используют для оперативных переговоров в море.

Также уточняется, что особое внимание следует уделить районам Оманского залива и подходам к Ормузскому проливу. Именно там, очевидно, сосредоточится основная активность в рамках этой блокады.

