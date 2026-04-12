Знаменитый украинец выиграл Кубок мира по спортивной гимнастике. Видео
Знаменитый украинский гимнаст Назар Чепурный выиграл общий зачет Кубка мира в опорном прыжке. Результат стал возможен благодаря стабильным выступлениям на этапах и двум победам на старте года.
На заключительном этапе Кубка мира в хорватском Осиеке Чепурный заработал за свой прыжок 14.583 балла и занял третье место. Украинец набрал одинаковое количество очков с Артуром Давтяном, однако уступил ему по дополнительным показателям, тогда как первое место занял представитель Великой Британии Гарри Гепворт с результатом 14.616.
Кубок мира. Опорный прыжок:
- Гарри Гепворт: 14.616
- Артур Давтян: 14.583
- Назар Чепурный: 14.583
Набранные очки позволили Чепурному занять первое место в общем зачете дисциплины. Он стал победителем Кубка мира в опорном прыжке второй год подряд, при этом в прошлом сезоне выиграл общий зачет в параллельных брусьях.
В сезоне-2026 украинец одержал две победы на этапах Кубка мира: в немецком Котбусе и азербайджанском Баку. В феврале он был признан лучшим спортсменом месяца в Украине по версии Национального олимпийского комитета.
Назар в опорном прыжке (его коронная дисциплина) входит в число сильнейших гимнастов мира
- Олимпийские игры 2024 (Париж): Занял 6-е место в финале опорного прыжка и 5-е место в командном многоборье в составе сборной Украины.
- Чемпионаты мира: Двукратный бронзовый призер в опорном прыжке (2023, 2025).
- Чемпионаты Европы: Бронзовый призер в опорном прыжке (2024, 2025).
- Кубки мира: Многократный победитель этапов (Котбус, Баку, Каир).
- Юниорские достижения: Золотой медалист Юношеских Олимпийских игр (2018) и чемпион мира среди юниоров (2019).
