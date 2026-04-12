Не доллары: в какой валюте украинцы предпочитают хранить деньги в банках

По состоянию на 1 марта общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,651 трлн грн. Что на 38,1 млрд грн больше, чем было в феврале. Лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 1,083 трлн грн.

Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). Там отметили: в иностранной валюте украинцы держат сумму, эквивалентную 568 млрд грн.

При этом подчеркивается: большинство вкладчиков держат в банках от 10 до 200 000 грн. Таких 57,98% от общего числа.

Также значительное количество держат в банках до 10 грн. Доля таких вкладов, которые, скорее всего, являются просто забытыми деньгами на старых картах, составляет 40,06%.

До 200 тыс. грн в банках держат 57,89% вкладчиков. А более 5 млн грн – 0.03%.

НБУ "дал разрешение" на отслеживание банковских платежей

Тем временем, Нацбанк с 1 декабря 2025 года запустил трекинг в системе электронных платежей (СЭП). Это дает возможность клиентам украинских банков отслеживать прохождение своих платежей в режиме 24/7. При этом воспользоваться новым сервисом могут как отправители, так и получатели платежей.

"Ключевым элементом трекинг-сервиса является универсальный уникальный идентификатор платежной операции – UETR. Указав UETR в ТрекСЭП, пользователь сможет получить подробную информацию о движении средств по этой операции (в то же время без персональных данных)", – рассказали в Нацбанке.

Для того чтобы воспользоваться трекингом СЭП, нужно перейти по ссылке. На открывшейся странице нужно указать:

UETR.

Сумму платежа в гривнях.

Далее – выбрать вариант ответа: полный либо сокращенный. После этого – нажать "поиск".

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, украинцы-клиенты ПриватБанка с февраля получили возможность оформлять в приложении Приват 24 eSIM всех крупных мобильных операторов – "Киевстар", Vodafone и lifecell. Впрочем, лишь те, чей телефон поддерживает соответствующую технологию.

