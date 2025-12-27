Украина синхронизировала новые санкции против России с Британией: какие важные указы подписал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которые реализуют решение Совета национальной безопасности и обороны относительно санкций. Первое решение касается синхронизации украинских ограничений с Великобританией, второе – введения санкций в соответствии с резолюциями Совбеза ООН и решений Совета ЕС по Южному Судану.

Видео дня

Эти шаги направлены на усиление международного давления на агрессоров и защиту прав людей в зоне конфликтов. Об этом сообщили в Офисе президента.

Согласно первому указу, Украина применила санкции против восьми физических и 40 юридических лиц, которые связаны с принудительной депортацией украинских детей и поставками в РФ электроники и компонентов двойного назначения для производства ракет и дронов.

В список попали граждане России, Азербайджана, Сингапура и Новой Зеландии.

Среди юридических лиц – компании из России, Гонконга, ОАЭ, Таиланда, Турции, Индии и Сингапура, которые помогают РФ обходить международные санкции, поставляют промышленные станки, авиационное оборудование, компоненты для "шахедов", компьютерные чипы и другую микроэлектронику для российского ВПК.

Часть компаний вовлечена в деятельность российского энергетического сектора, импорта нефти и работы теневого флота.

Всего в 2025 году Украина синхронизировала 14 пакетов санкций партнеров: по два пакета США и Великобритании, восемь – ЕС, по одному – Канады и Японии.

Второй указ касается санкций в отношении Южного Судана. Под ограничения попали восемь представителей военного руководства страны, причастных к продолжению боевых действий, препятствованию мирным переговорам и актам насилия против гражданских, в том числе женщин и детей.

Среди них – командующий Сил обороны, руководитель Президентской гвардии и начальник Генерального штаба.

Санкции предусматривают замораживание активов, ограничение экономической и финансовой деятельности, а также запрет на въезд в Украину для физических лиц и блокирование ресурсов юридических лиц.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Евросоюз ввел санкции против еще 41 танкера российского теневого флота. Всего под санкциями ЕС уже почти 600 судов, им запрещено заходить в порты стран-членов содружества и получать морские услуги.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!