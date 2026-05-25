Украина сейчас в лучшем положении, чем когда-либо во время войны, – Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украина сейчас находится в более сильном положении, чем в любой другой момент с начала полномасштабной войны. По его словам, ситуация на фронте и в оборонной сфере существенно изменилась в пользу Киева.

В то же время он отмечает, что война сейчас зашла в фазу затяжного противостояния. Об этом Стубб заявил в интервью yle.

Он отметил, что, по его оценке, Украина смогла отвоевать больше территорий, чем Россия захватила за последний период. Он также подчеркнул, что сейчас Украина наносит российской стороне больше потерь с помощью беспилотников и ракет, чем наоборот, что свидетельствует об изменении баланса сил в войне.

По словам финского президента, конфликт сейчас находится в состоянии определенного "стратегического тупика", однако именно Украина демонстрирует большую эффективность и устойчивость. Он также обратил внимание на рост потерь российских военных и, по его словам, постепенное падение поддержки войны внутри России.

Отдельно Стубб отметил роль Украины в безопасности Европы. Он подчеркнул, что Украина фактически выполняет функцию защитника европейского континента от дальнейшей агрессии России.

"Сейчас Украина имеет самые большие и самые современные вооруженные силы в Европе. Они гарантируют, что Россия не будет иметь возможности атаковать Европу в ближайшие годы", – заявил Стубб.

Напомним, Украина уже до конца года может выйти на способность осуществлять массированные налеты до тысячи ударных дронов по территории России. Между тем, в стране-агрессоре все активнее обсуждают реальность таких сценариев и их возможные последствия.

Как сообщал OBOZ.UA, стремление российского диктатора Владимира Путина продемонстрировать силу, начав войну против Украины, обернулось для России огромными проблемами. Ежемесячно РФ теряет десятки тысяч своих солдат, а темпы продвижений оккупационной армии замедлились до мизерных. В то же время украинские удары испытывают на себе все больше российских регионов, включая уже Москву.

Ранее в ISW констатировали, что украинские удары по НПЗ подрывают способность России заработать на нефти. Сейчас остановили или сократили работу большинство крупных российских нефтеперерабатывающих заводов, которые совокупно производили около 30% бензина и 25% дизтоплива в РФ.

