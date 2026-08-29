Украина просит ООН исключить её территорию из зоны покрытия российской спутниковой системы "Рассвет": что это даст

Украина официально обратилась в Международный союз электросвязи (МСЭ) с требованием исключить свою территорию из зон обслуживания российской военной спутниковой системы "Рассвет" во всех диапазонах частот. Нота была передана в Бюро радиосвязи МСЭ через Постоянное представительство Украины при ООН и других международных организациях в Женеве.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в сети X. Он также призвал международных партнеров поддержать позицию Киева и принять все возможные меры для блокирования работы "Рассвета".

По словам Сибиги, цель использования Россией таких спутников над территорией Украины не имеет ничего общего с гражданскими целями. Он отметил, что Москва хочет задействовать их для поддержки своих военных усилий, убийства людей и совершения геноцидных преступлений.

"Призываем всех партнеров поддержать нашу позицию и принять все возможные меры, чтобы заблокировать функционирование "Рассвета" — не только над суверенной территорией Украины, но и над суверенными территориями других стран", — написал министр в соцсети X.

Сибига подчеркнул, что Украина продолжит продвигать международные дипломатические контрмеры против "Рассвета".

Как сообщал OBOZ.UA, Россия продолжает развертывать собственную низкоорбитальную спутниковую систему связи "Рассвет", которую позиционирует как аналог Starlink. В июле 2026 года РФ запустила вторую партию аппаратов, после чего их общее количество на орбите достигло около 40.

"Рассвет" — это проект низкоорбитальной спутниковой системы связи, который разрабатывает компания "Бюро 1440" в составе "ИКС Холдинга". Ее цель — создать глобальную сеть широкополосного интернета с низкой задержкой сигнала.

Спутники должны работать на высоте около 800 км и обеспечивать высокоскоростную связь нового поколения, в частности с поддержкой 5G NTN. Одной из ключевых технологий является лазерная межспутниковая связь, которая позволяет передавать данные без наземной инфраструктуры.

Систему позиционируют как платформу для доступа к интернету в отдаленных регионах, мобильной связи и телеметрии, а также для специальных и потенциально военных задач.

В то же время "Рассвет" находится на ранней стадии развития и по масштабу и уровню готовности существенно уступает уже существующим международным спутниковым системам.

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