Украина предоставит партнерам списки с именами более 300 детей, похищенных Россией, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина передаст международным партнерам списки с именами более 300 украинских детей, которых Россия похитила с временно оккупированных территорий. Глава государства отметил, что разведка уже установила конкретные адреса их пребывания.

Об этом он сообщил в вечернем обращении 31 октября. В обращении глава государства пояснил, что эти списки станут частью дипломатической работы по возвращению детей.

"Мы даем списки партнерам – перечень детей, которых надо вернуть. Чувствительный вопрос, много тихой дипломатической работы продолжается, и, чтобы срывать любые попытки России говорить, что они там вроде бы ничего не знают о наших этих детишках, мы работаем так, чтобы давать и адреса. Первый такой список – более чем 300 фамилий, имен, адресов похищенных детей – будет на столе у всех лидеров, которые нам помогают", – сказал Зеленский.

Возвращение, которое продолжается

По данным правительства Украины, Россия должна вернуть более 19,5 тысяч детей, незаконно вывезенных на свою территорию. Во время переговоров в Стамбуле в июне украинская делегация требовала возвращения 339 несовершеннолетних, личности которых уже установлены. Президент подчеркнул, что Москва даже предлагала обменивать похищенных детей на своих военнопленных – шаг, который Киев назвал аморальным и противоречащим международному праву.

В рамках международной инициативы Bring Kids Back 38 стран и две организации призвали Россию немедленно вернуть несовершеннолетних, удерживаемых вопреки их воле. Зеленский отметил, что работа над возвращением каждого ребенка идет тихо, но настойчиво.

Имена похитителей станут известны

На базе Главного управления разведки Украины создан специальный сайт, где обнародованы имена всех лиц, причастных к депортации украинских детей. Инициаторы подчеркивают, что каждый из них должен быть идентифицирован и привлечен к ответственности. По словам разведчиков, часть из этих людей уже находится под санкциями, а информация о других передается международным партнерам.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия отправляет похищенных украинских детей на фронт в Украину воевать против собственного народа. С 2014 года с оккупированных территорий Украины было насильно вывезено более 35 000 детей, многие из которых сейчас попадают в ряды российской армии по достижении 18-летнего возраста.

