'Тихая работа продолжается': Зеленский – о новых санкциях против РФ, поражении врага и возвращении детей в Украину. Видео

Вечером 31 октября президент Владимир Зеленский выступил с обращением в завершение 1346-го дня войны, где подвел оперативные итоги и подтвердил дальнейшие шаги по давлению на Россию. Глава государства говорил о новых санкциях, которые вводятся против РФ, а также о работе сил, которые "тихо" продолжают поражать врага по всей линии фронта.

Выступление обнародовал Офис президента в официальном Telegram-канале. В обращении также опубликовано видео с отчетами военных и оперативной информацией.

Зеленский поблагодарил каждое подразделение, сержанта и офицера за защиту позиций и подчеркнул, что главное – останавливать российские удары там, где это возможно.

"Много сегодня было докладов военных – подробно по фронту. Конечно, Покровск прежде всего. Продолжаем уничтожать оккупанта, и это самое важное – останавливать российские удары как это возможно и там, где это возможно. Россияне всю нашу страну хотят превратить в то, что они делают с Покровском, делают с Купянском, другими нашими городами, громадами. Останавливать их надо там, куда они пришли, и уничтожать там. Спасибо каждому нашему подразделению, каждому солдату, сержанту и офицеру, которые защищают позиции и защищают наше государство", – сказал президент в обращении.

Официальные источники и цитата

По словам президента, в этот день Украина ввела санкции против более 50 человек, в основном причастных к российской военной промышленности, логистике и пропаганде; эти решения также будут согласованы с партнерами, чтобы усилить международное давление.

"Сегодня есть новые наши санкционные решения: более 50 человек – это большинством российские лица, которые работают на российскую войну против Украины, на российскую военную промышленность, а также на пропаганду", – сказал Зеленский.

Санкции и пакеты

Кабинет министров согласовывал шаги по подготовке синхронизации 19-го пакета санкций ЕС под юрисдикцией Украины, в то же время Киев уже подготовил предложения к 20-му пакету. Зеленский подчеркнул, что приоритеты до конца года – удары по танкерному флоту России, энергетическим компаниям и предприятиям, которые обслуживают российскую военную промышленность. Партнеры, по его словам, "учитывают наши аргументы", и это дает основания надеяться на дальнейшее усиление ограничений.

Поражение инфраструктуры

Президент поблагодарил ВСУ, Службу безопасности Украины и разведку за "дальнобойные санкции" против вражеской топливной инфраструктуры – по его словам, в этом году уже зафиксировано более 160 поражений только топливной инфраструктуры и еще сотни операций против военной техники врага.

"Отдельно я хочу поблагодарить наших воинов за дальнобойные санкции против России, это более 160 поражений только с начала этого года топливной инфраструктуры врага. И еще сотни операций было против их военной машины непосредственно. Спасибо всем нашим специальным службам за это: Службе безопасности Украины, разведкам, армии. Наиболее успешные украинцы тогда, когда действуют вместе и согласовывая цели", – констатировал Зеленский, добавив слова благодарности каждому подразделению и солдату.

Возвращение похищенных детей

Внешняя разведка подготовила первый список из более чем 300 фамилий, имен и адресов украинских детей, которые были принудительно вывезены или похищены на территории РФ или временно оккупированных территорий. Эти данные уже передаются партнерам – лидерам стран, которые помогают в возвращении детей. Зеленский подчеркнул, что идет "чувствительная, тихая дипломатическая работа", чтобы сорвать любые попытки России отрицать факты.

"Первый такой список – более чем 300 фамилий, имен, адресов похищенных детей – будет на столе у всех лидеров, которые нам помогают", – сказал Зеленский.

Оружие, финансы, ЕС

Глава государства провел несколько совещаний по внешнеполитической активности на следующую неделю – это вопросы поставок оружия, финансов и политических результатов в отношениях с Евросоюзом. Зеленский выразил уверенность:

"Работаем, чтобы были для Украины хорошие новости, и это будет. Я уверен. Спасибо всем, кто нам помогает! Спасибо всем, кто бьется ради нашего государства, ради Украины, как ради самого себя. Слава Украине!".

Наверное, дальше будет много согласований и технической работы, но главная идея понятна – сочетать санкционное и оперативное давление.

