Глава МИД Турции посетит Москву: будет говорить с Путиным об Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан отправится в Россию. Там он, в частности, будет поднимать вопрос о мире в Украине в рамках следующих шагов после прямых переговоров Москвы и Киева в Стамбуле.

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Об этом пишет Bloomberg. Отмечается, что рабочий визит турецкого дипломата начнется уже в понедельник, 26 мая. Он будет длиться два дня.

Издание отмечает, что во время поездки, как ожидается, Фидана примет российский диктатор Владимир Путин. Также состоится встреча с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Кроме того, запланированы переговоры с помощником диктатора Владимиром Мединским и министром обороны РФ Андреем Белоусовым.

"В Москве Фидан обсудит с российским руководством вопросы урегулирования войны в Украине и вновь заявит о готовности Анкары выступить посредником в мирных переговорах. Также турецкий министр подчеркнет Лаврову заинтересованность Турции в достижении справедливого и прочного мира в российско-украинской войне", - рассказали журналисты.

Кроме этого, ожидается, что Фидан и Лавров обсудят региональные вопросы, включая Сирию и сектор Газа, а также торговое и экономическое сотрудничество.

Ранее сообщалось, что Украина на переговорах в Стамбуле продемонстрировала четкую готовность к прекращению огня, и теперь это должна сделать Россия. В свою очередь, Австрия готова поддержать любые инициативы, если они ведут к прекращению огня в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 мая в Стамбуле состоялись трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции. После этого была проведена встреча украинской и российской делегаций при посредничестве турецкой стороны.

Во время переговоров российская сторона озвучивала требования, которые являются неприемлемыми для Украины. Наша делегация готовилась к такой ситуации и прекрасно справилась. Основная позиция Украины остается неизменной.

Переговоры Украины и РФ в Стамбуле показали, что россияне не проявили доброй воли. Российская сторона поставила условия, которые неприемлемы не только для Украины, но и вообще для Европы. Как отметил глава польского правительства Дональд Туск, теперь "нас ждут очень тяжелые дни".

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