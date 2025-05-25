Министр иностранных дел Турции поедет к Путину говорить об Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Россию 26-27 мая. У него запланирована встреча с российским диктатором Владимиром Путиным, в ходе которой они собираются говорить об Украине.

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Об этом 25 мая сообщило "Агентство Анадолу". В публикации рассказывается о недавних "контактах на высоком уровне" между Анкарой и Москвой.

Отмечается, что в понедельник-вторник Фидан посетит Кремль по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова.

Кроме общения с Путиным и главой МИД РФ, турецкий министр планирует провести двусторонние переговоры с рядом высокопоставленных российских чиновников. В их числе будут помощник диктатора Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на российско-украинских переговорах в Стамбуле 16 мая, а также министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Ожидается, что в ходе встреч будут подробно обсуждены вопросы двусторонних отношений между Турцией и Россией – двумя ключевыми игроками в своем регионе. Особое внимание будет уделено текущей ситуации в таких областях, как торговля, энергетика и туризм, а также возможным шагам по углублению сотрудничества", – пишет издание.

Отдельно там указали, что Хакан Фидан также намерен подчеркнуть приверженность Турции достижению справедливого и прочного мира в контексте войны РФ против Украины, "выразив удовлетворение недавним прогрессом в этом процессе".

Ожидается, что глава МИД Турции вновь подтвердит готовность Анкары "внести вклад в качестве посредника, как это уже происходило в 2022 году и на встрече 16 мая 2025 года". Кроме того, с российскими политиками он будет обмениваться мнениями по ряду региональных и международных вопросов, включая ситуацию в Сирии, Секторе Газы и на Южном Кавказе.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что для того, чтобы российско-украинская война закончилась, "необходимо заставить замолчать пушки и заговорить дипломатию". По его мнению, стамбульские переговоры президента Украины Владимира Зеленского и кремлевского диктатора Путина, которые не состоялись, планировались как важный шаг, "который в конце концов откроет двери к миру".

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