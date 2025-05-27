Глава МИД Турции в Москве обсудил с Путиным прекращение войны в Украине: что известно о встрече

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибыл в Москву с официальным двухдневным визитом, во время которого провел ряд важных встреч, в частности с российским диктатором Владимиром Путиным. Главной темой для разговора была война в Украине – обсуждали возможные пути ее прекращения.

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Как сообщает TRT Haber со ссылкой на дипломатические источники, ключевым вопросом стали перспективы завершения войны России против Украины, а также оценка дальнейших шагов после переговоров в Стамбуле 16 мая.

Кроме этого, стороны обменялись мнениями по развитию двусторонних отношений в сферах экономики и энергетики. Министр Фидан также встретился с Владимиром Мединским, который возглавлял российскую делегацию на стамбульских переговорах с Украиной.

В рамках визита глава МИД Турции провел встречу с членами Совета директоров Российско-турецкой ассоциации деловых людей в посольстве Турции в Москве.

Ожидается, что на следующий день Фидан проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым для продолжения дипломатических обсуждений.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД Турции Хакан Фидан приехал в Россию. Основной темой визита стали мирные переговоры по войне в Украине и дальнейшие шаги после прямых переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле. Кроме этого, ожидается, что Фидан и Лавров обсудят региональные вопросы, включая Сирию и сектор Газа, а также торговое и экономическое сотрудничество.

Ранее сообщалось, что Украина на переговорах в Стамбуле продемонстрировала четкую готовность к прекращению огня, и теперь это должна сделать Россия. В свою очередь, Австрия готова поддержать любые инициативы, если они ведут к прекращению огня в Украине.

Еще 16 мая в Стамбуле состоялись трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции. После этого была проведена встреча украинской и российской делегаций при посредничестве турецкой стороны.

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