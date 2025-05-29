Глава МИД Турции после Москвы посетит Украину: что известно о визите

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан уже сегодня, 29 мая прибудет в Украину. Его визит в нашу страну продлится два дня.

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Об этом сообщила пресс-служба турецкого МИДа. К сожалению, повестку дня визита турецкое ведомство не раскрывает.

"Хакан Фидан, министр иностранных дел республики Турция, посетит Украину 29-30 мая", – говорится в сообщении турецкого министерства.

Визиту Хакана Фидана в Украину предшествовал визит главы МИД Турции в страну-агрессора РФ. Он также длился два дня.

Как сообщал OBOZ.UA, Фидан был в Москве, где встретился с главой Кремля Владимиром Путиным, а также с главным переговорщиком от России Владимиром Мединским.

Позже турецкий министр встречался с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Основной темой визита стали мирные переговоры по войне в Украине и дальнейшие шаги после прямых переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле. Кроме этого, Фидан и Лавров обсуждали региональные вопросы, включая Сирию и сектор Газа,

Напомним, что 16 мая в Стамбуле состоялись переговоры между Украиной и РФ. Именно там был согласован обмен пленными в формате тысяча на тысячу(последний этап обмена завершился 25 мая). Других договоренностей достигнуто не было, если не считать предварительного согласования следующей встречи - без даты и места переговоров.

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