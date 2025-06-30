Украина предлагает США закупать американское вооружение за счет финансирования из Европы, – сенатор-демократ

Во время саммита НАТО в Гааге, который состоялся 24-25 июня, Украина озвучила новую инициативу по усилению своей обороноспособности. Киев предложил Вашингтону разрешить покупку американского вооружения не за счет американских налогоплательщиков, а через финансирование со стороны европейских стран.

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Такое заявление сделал сенатор-демократ от штата Делавэр Крис Кунс. Об этом он сообщил в интервью Fox News после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кунс отметил, что украинский президент не просил дополнительных средств из Вашингтона, а взамен предложил другую схему поставки оружия.

Он также подчеркнул, что Украине очень нужны системы противовоздушной обороны.

"Он не просит американского финансирования для поставки вооружений, он просит возможности покупать больше американских вооружений при условии, что Европа профинансирует следующий раунд закупок. Ему действительно очень нужны системы ПВО", – сказал Кунс.

Напомним, президенту США Дональду Трампу снова задали вопрос об отправке ракет к системам ПВО Patriot Украине. Он не исключил, что может это сделать.

Как сообщал OBOZ.UA, несколькими днями ранее президент США Дональд Трамп пообщался с украинской журналисткой и передал привет ее мужу-военному. Он также пообещал рассмотреть возможность продажи Украине дополнительных противоракетных систем Patriot.

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