Украина получит от Франции дополнительные поставки самолетов, ракет ПВО и генераторов: Зеленский договорился с Макроном. Видео

Франция в ближайшее время отправит Украине генераторы, чтобы поддержать энергетическую устойчивость на фоне российских обстрелов. В этом году также ожидаются дополнительные поставки французских самолетов, авиабомб и ракет для систем противовоздушной обороны.

Об этом президент Владимир Зеленский договорился с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Они провели телефонный разговор в среду, 28 января. Пресс-служба ОП на официальном сайте раскрыла некоторые подробности, а Зеленский в Telegram-канале показал видео, записанное во время беседы.

О чем разговаривали президенты

Глава государства проинформировал о ситуации на фронте и потерях государства-агрессора РФ, которые постоянно растут. "Спасибо за слова соболезнования из-за российских ударов по гражданским и, в частности, обстрела пассажирского поезда на Харьковщине", – написал Зеленский.

Еще одной темой было продолжение дипломатии: результаты трехсторонних встреч в Абу-Даби (ОАЭ) и подготовка новых переговоров.

Также речь шла о борьбе с российским теневым флотом. Макрон рассказал о соответствующей работе Парижа на законодательном уровне. "Рассчитываем на важные решения", – отметил президент Украины.

Особое внимание лидеры уделили помощи для Украины: как для военных, так и для гражданских. "В ближайшее время Украина получит от Франции генераторы. Также в этом году будут дополнительные поставки французских самолетов, ракет для систем ПВО и авиабомб. Спасибо!" – передал Зеленский свою благодарность Макрону.

Как писал OBOZ.UA:

– 27 января министр обороны Михаил Федоров провел переговоры с французской коллегой Катрин Вотрен и обсудил усиление ПВО, а также поставки ракет и самолетов Mirage 2000-5. Франция передаст Украине дополнительные ракеты собственного производства и истребители.

– Ранее в Воздушных силах Украины рассказали об эффективности французского истребителя Mirage 2000 на поле боя. В ноябре 2025 года показатели сбивания вражеских дронов и ракет с помощью Mirage составляли около 98%.

