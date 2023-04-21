Украина получила от НАТО военную помощь в размере $55 млрд, – Остин

С начала масштабного российского вторжения НАТО предоставило Украине военную помощь на сумму 55 млрд долларов. На 11-й встрече в формате "Рамштайн" акцент будет сделан на трех ключевых вопросах: противовоздушная оборона, боеприпасы и средства обеспечения.

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Об этом 21 апреля заявил министр обороны США Ллойд Остин, открывая заседание контактной группы по обороне Украины в Германии. "В общей сложности члены этой контактной группы предоставили Украине более 55 млрд долларов в виде оборонной помощи", – сказал он (видео размещено внизу новости).

По словам Остина, в течение нескольких месяцев Украина получила необходимую технику и обучение для поддержки "еще девяти бронетанковых бригад" и это уже укрепило ее позиции на поле боя.

Глава минобороны США также отметил, что Киеву были предоставлены "ключевые системы ПВО для защиты неба и граждан, а также критической инфраструктуры".

Он напомнил, что первая встреча контактной группы в Рамштайне состоялась почти год назад.

"Мы вернулись сюда, чтобы подтвердить единство в нашей решимости. Год спустя Украина по-прежнему сильна, и наша поддержка не дрогнула. И я горжусь прогрессом, которого мы достигли вместе", – сказал глава Пентагона.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Воздушных силах показали первое фото американских ЗРК Patriot на боевом дежурстве в Украине. Эти системы ПВО усилят защиту от российских крылатых ракет и дронов-камикадзе.

– В Офисе президента Украины назвали приоритет для "Рамштайна-11". Дальнобойные ракеты – ключевой инструмент для уничтожения логистики оккупантов.

– Накануне "Рамштайна" главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудил приоритетные потребности нашей армии с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.

– Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина максимально готовится к 11-му "Рамштайну". Перспективы такого саммита вызывают здоровый оптимизм и обещают плодотворные результаты, причем не только для нашей страны, но и для всей антивоенной коалиции.