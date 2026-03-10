Удалось 'насобирать': Германия передаст Украине новую партию перехватчиков к Patriot – Spiegel

Германии удалось "насобирать" для Украины новую партию перехватчиков к ЗРК Patriot. Министр обороны Борис Писториус договорился с европейскими партнерами о передаче около 30 ракет PAC-3, которые Киев получит в ближайшие недели.

Видео дня

Вместе с ракетами из запасов Бундесвера, общее количество поставок составит примерно 35 штук. Об этом сообщает Spiegel.

Германия усиливает поддержку Украины новым пакетом вооружения и ПВО

Федеральное министерство обороны Германии подтвердило запланированную поставку нового пакета вооружения для Украины, но из соображений безопасности точное количество и сроки не раскрыли.

На встрече партнеров Украины перед Мюнхенской конференцией по безопасности министр Борис Писториус предложил, что Германия передаст пять ракет PAC-3 из своих запасов Бундесвера, если другие страны добавят еще 30 управляемых ракет.

Несмотря на глобальный дефицит, формирование этого пакета является важным успехом, однако в минобороны отмечают, что поставки ограничены, поскольку по оценкам, Украина использует около 60 ракет Patriot в месяц, поэтому ресурсы этого пакета исчерпаются достаточно быстро.

В то же время в министерстве обороны Германии подчеркнули, что поддержка Украины будет оставаться приоритетом, несмотря на войну на Ближнем Востоке.

Кроме поставок ракет Patriot, Берлин предоставит Киеву дополнительное оборудование ПВО – ПЗРК, управляемые ракеты AIM-9 и Iris-T, а также запасные части для Patriot и Iris-T, и продолжит поддержку развития украинской системы противовоздушной обороны собственного производства.

Напомним, ранее Писториус заявил, что пока нет никаких признаков того, что Россия действительно стремится к прекращению войны против Украины. Параллельно с заявлениями о готовности к миру и дипломатии, российская армия продолжает атаки против гражданского населения Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский предложил странам Ближнего Востока обменивать ракеты PAC-3 для систем Patriot на украинские дроны-перехватчики. По его словам, украинский опыт защиты неба во время войны может стать полезным для партнеров, которые сталкиваются с угрозой массированных ракетных ударов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!