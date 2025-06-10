Украина пока не получила от Израиля ни одной системы Patriot – источники OBOZ.UA

Информация о том, что Украина получила от Израиля системы противовоздушной обороны Patriot, не соответствует действительности. Единственное, что на данный момент было передано нашей стране, это около 100 ракет к этим зенитным ракетным комплексам.

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Об этом заявили источники OBOZ.UA в дипломатических кругах, в Минобороны Украины и СНБО. Наши собеседники отметили, что Израиль на самом деле не должен был передавать Украине это вооружение. Согласно программе сотрудничества с США, полученные израильтянами Patriot должны быть возвращены американцам.

Однако в Тель-Авиве затягивали с возвращением ЗРК, поэтому украинская власть пригрозила заблокировать въезд хасидов в Украину, если израильтяне не ускорят передачу этих Patriot США.

Чтобы избежать этого, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху несколько раз звонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Когда между ними наконец-то состоялся разговор, Нетаньяху пообещал ускорить передачу упомянутых восьми Patriot Соединенным Штатам.

По данным источников OBOZ.UA, израильские власти пригласили российских чиновников и проинформировали их об этом, подчеркнув, что Израиль возвращает Patriot именно США, а не передает их Украине.

Сейчас эти ЗРК находятся в Соединенных Штатах. Поскольку это вооружение было выпущено в 1991-1993 годах, оно нуждается в ремонте. Согласно предварительным договоренностям, в этом году только один из этих Patriot должен быть отремонтирован и передан Украине.

Также, учитывая внешнюю политику нынешней американской администрации, не исключено, что это вооружение окажется не в нашей стране, а на Ближнем Востоке.

Передача Patriot Украине, если она будет сделана американцами, отнюдь не является инициативой или доброй волей Израиля, а скорее результатом сложных дипломатических усилий Украины.

В связи с этим мы обратились за комментарием относительно происхождения этой информации к послу Израиля в Украине Михаэлю Бродскому, который и объявил о передаче нашей стране Patriot, а также к израильским властям.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Михаэль Бродский опроверг распространенное мнение о том, что Тель-Авив не помог Киеву в военном плане. Посол заявил, что Израиль передал Украине системы ПВО Patriot, которые получил от США в начале 1990-х годов. По его словам, эти ЗРК уже находятся в Украине.

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