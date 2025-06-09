Израиль передал Украине системы Patriot, которые находились на вооружении ЦАХАЛ: посол Бродский рассказал подробности

Израиль передал Украине системы ПВО Patriot, которые получил от США в начале 1990-х годов. Соединенные Штаты предоставили их Израилю во время первой войны в Персидском заливе, известной как операция "Буря в пустыне". С тех пор эти системы находились на вооружении ЦАХАЛа, теперь они – в Украине.

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Об этом заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью Маричке Довбенко, которое он впервые дал на украинском языке. Бродский опроверг распространенное мнение, что Израиль не помог Украине в военном плане.

"В начале 1990-х, когда была первая война в Персидском заливе, мы получили от Соединенных Штатов системы Patriot. Кстати, эти системы сейчас находятся в Украине. Это системы, которые были на вооружении Израиля в начале 1990-х годов, мы согласились передать их Украине. Об этом, к сожалению, не очень много говорили, но когда говорят, что Израиль не помог Украине в военном плане, то это неправда. Израиль и в военном смысле тоже помог", – подчеркнул Бродский.

Он не стал отвечать на вопрос, почему Израиль сам не рассказывает о военной помощи Украине, отметив, что не хотел бы говорить на эту тему, потому что она очень чувствительна.

"Я всегда подчеркиваю, что лучше говорить на эти темы не в прессе, не публично, а через особые каналы, которые существуют. Поэтому оставим эту тему для специалистов, для тех, кто работает в этом направлении", – сказал посол.

Михаэль Бродский отметил, что большинство израильтян поддерживает Украину. Он отметил, что многие граждане Израиля приезжают в Украину оказывать различную помощь, в основном, это касается реабилитации.

Дипломат также признался, что мечтает, чтобы до конца его каденции в Украине наступил мир. Он рассказал об опыте Израиля жить в войне, который может быть полезным для Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль помогает Украине с развитием медицинской инфраструктуры, а также занимается вопросами здравоохранения и психологической помощи. В начале большой войны страна предоставила нам значительную гуманитарную помощь, кроме того, больных и раненых украинцев лечили в медучреждениях Израиля.

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