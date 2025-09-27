Украина побеждает в войне вопреки нарративу, который продвигает российская пропаганда – FT

Российская пропаганда пытается убедить своих граждан и весь мир в якобы успехах РФ на фронте, однако вопреки этому нарративу, сейчас в войне побеждает не она, а Украина. Это признают даже те, кто до недавнего времени сомневался в способности нашего государства победить.

Среди них, в частности, президент США Дональд Трамп, который еще в феврале побуждал президента Владимира Зеленского уступить требованиям России, поскольку у него "нет козырей". Теперь же американский лидер заявил, что Украина может победить и вернуть все свои территории в первоначальных границах. Это возможно с поддержкой Европы и НАТО, считает он. Об этом говорится в статье Financial Times.

Там напомнили, что конфликт начался в 2014 году и тогда Украина казалась "абсолютно беспомощной перед лицом российской агрессии". Россияне легко захватили Крым и части Донецкой и Луганской областей. Война перешла в более интенсивную фазу 24 февраля 2022 года, когда россия начала полномасштабное наступление, стремясь подчинить всю Украину и прекратить ее существование как независимой нации. Это является главной целью врага и этого ему не удалось достичь.

Что Украина сделала на суше

Украинская армия пошла в контрнаступление в конце лета 2022 года, одержала две крупные победы в Харьковской и Херсонской областях и освободила значительную часть территорий, захваченных россиянами на первом этапе полномасштабного вторжения.

С тех пор, несмотря на ограниченные продвижения с обеих сторон, линия фронта почти не изменилась. Россияне пытаются создать впечатление, что они постоянно продвигаются, но факт заключается в том, что с весны 2022 года они не смогли захватить "ни одной цели большого стратегического значения, например города Киев, Харьков или Херсон".

В 2025 году ценой примерно от 200 до 300 тысяч ликвидированных и раненых солдат российская армия смогла захватить лишь тонкую полосу пограничной зоны, что составляет примерно 0,6% от общей территории Украины.

Как пишет FT, с такими темпами продвижения, которые россияне демонстрируют в 2025 году, теоретически им понадобилось бы около 100 лет и десятки миллионов жертв, чтобы захватить остальную часть Украины. В августе 2025 года Россия контролировала меньшую часть территории Украины, чем в августе 2022 года.

Журналисты отмечают, что сейчас ситуация напоминает Западный фронт Первой мировой войны, когда безжалостные генералы жертвовали десятками тысяч солдат, чтобы получить несколько километров разбомбленных руин.

Украина же осуществляет тактические отступления, чтобы сохранять свои силы и жизни солдат, позволяя россиянам истощать себя дорогими атаками ради незначительных достижений. Киеву удалось остановить Москву так, что она оказалась в тупике.

Достижения Украины на море и в небе

Еще 24 февраля 2022 года Черноморский флот России имел полное морское преимущество, и казалось, что Украина не имеет средств ему противостоять. Но флагман Черноморского флота России крейсер "Москва" и многочисленные другие российские суда в конце концов оказались на дне Черного моря.

Благодаря инновационному использованию ракет и дронов украинцы сумели нейтрализовать морское превосходство РФ, изменили саму природу морской войны и заставили остатки Черноморского флота России искать убежища в безопасных гаванях вдали от фронта.

В воздухе страна-агрессор также потерпела неудачу. В FT сравнили, что в своей 12-дневной войне против Ирана в июне 2025 года Израиль получил контроль над иранским небом примерно за 36 часов, не потеряв ни одного пилотируемого самолета. Россия же до сих пор не смогла получить контроль над украинским небом.

Российские воздушные силы понесли сокрушительные потери – в частности, из-за украинского удара по стратегической бомбардировочной авиации России в июне (операция "Паутина").

На это Россия отреагировала, полагаясь на дальнобойные ракеты и БПЛА, чтобы терроризировать украинские города. Украина воздержалась от аналогичного ответа. Вместо этого украинские БПЛА продемонстрировали значительную способность поражать аэродромы и инфраструктуру, особенно нефтеперерабатывающие заводы, за сотни километров в глубине России.

Украина во многом полагается сама на себя

Все вышеперечисленные достижения украинцы получили без какого-либо прямого военного вмешательства извне, отмечается в статье.

Сейчас единственной третьей стороной, которая непосредственно вмешалась в войну, является Северная Корея, которая отправила более 10 тысяч солдат воевать за Россию. Страны НАТО оказали Украине большую поддержку оружием и другими ресурсами, но войска ни одной страны-члена Альянса официально не участвовали в боевых действиях.

Кроме того, до 24 февраля 2022 года и в течение длительного времени после этого страны НАТО отказывались предоставлять Украине многие виды сложного тяжелого оружия и ограничивали использование других. Некоторые из этих ограничений до сих пор действуют.

Таким образом в 2022 году украинцы одержали победы в Киевской, Харьковской и Херсонской областях с ограниченным вооружением. Если бы им предоставили полную поддержку с самого начала, они, вероятно, могли бы выиграть войну до конца 2022 года или лета 2023 года, прежде чем Россия смогла бы восстановить свою армию и военную экономику, считают в FT.

Там отметили, что в 2025 году самым слабым звеном в обороне Украины остаются мысли ее западных друзей. Поскольку РФ не смогла получить преимущество в воздухе и на море или масштабно прорвать украинскую оборону на суше, она стремится атаковать волю американцев и европейцев, чтобы те прекратили поддержку Украины.

Что делают россияне

Распространяя пропаганду о "неизбежности российской победы", россияне надеются, что американцы и европейцы потеряют веру, прекратят поддержку Украины и заставят ее сдаться. Если они поддадутся этой пропаганде, это будет катастрофой не только для Украины, но и для стран НАТО, которые потеряют значительную часть своего доверия, а также защиту от растущих российских угроз.

Поскольку Россия продолжает расширять свою армию и военную экономику, Европа в спешке пытается перевооружиться. Однако самая большая и самая опытная боевая сила, стоящая между российской армией и Варшавой, Берлином или Парижем, – это украинская армия.

Польская, немецкая и французская армии насчитывают примерно по 200 тысяч солдат, большинство из которых никогда не видели боевых действий. Украинская армия, наоборот, имеет примерно один миллион солдат, большинство из которых – опытные ветераны.

"После двух недель, когда российские самолеты вторгались в воздушное пространство Эстонии, а российские БПЛА пролетали над Польшей и Румынией (и, возможно, также Данией), европейцы должны задуматься над тем, что, если Россия завтра атакует Европу, а США решат не участвовать в боевых действиях, крупнейшим военным активом Европы будет украинская армия", – говорится в материале.

Американские военные также имеют многому научиться из боевого опыта Украины и ее передовой оружейной промышленности. Особенно в области войны БПЛА инновации Украины и огромный объем данных делают ее мировым лидером.

"Это, вероятно, одна из причин, почему президент Трамп в последнее время стал более поддерживать Украину. Ему нравится поддерживать победителей", – отметили журналисты.

Сейчас невозможно предсказать, каким будет ход войны, поскольку это зависит от будущих решений. Но в одном решающем аспекте украинская победа уже является окончательной и необратимой. Войну выигрывает не та сторона, которая захватывает больше земли, уничтожает больше городов или убивает больше людей, а та, которая достигает своих политических целей. В Украине уже стало очевидным, что Путин не смог достичь своей главной военной цели – уничтожение украинской нации.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп во время встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил, что Россия потратила миллионы долларов и потеряла огромное количество солдат в войне против Украины, но так и не достигла существенных территориальных успехов. Он отметил, что Кремль фактически провалил свои попытки захватить украинские земли.

