'Потратили миллионы долларов и практически ничего не захватили': Трамп высмеял попытку России завоевать Украину

Президент США Дональд Трамп во время встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил, что Россия потратила миллионы долларов и потеряла огромное количество солдат в войне против Украины, но так и не достигла существенных территориальных успехов. Он подчеркнул, что Кремль фактически провалил свои попытки захватить украинские земли.

Об этом Трамп сказал 25 сентября в Белом доме после двусторонних переговоров с лидером Турции. Политик подчеркнул, что война унесла жизни сотен тысяч российских солдат и принесла огромные экономические затраты, однако почти ничего не дала России.

"Россия потратила миллионы долларов на бомбы, ракеты, вооружение и жизни ее солдат. И при этом они практически ничего не захватили", – отметил он.

Критика Москвы

Американский президент повторил свое мнение о бессмысленности российских военных попыток. Он прямо заявил, что Кремль потерял миллионы на вооружение и снаряды и при этом не получил ни одной территории.

"Я никогда не назову никого бумажным тигром, но Россия практически не достигла территориальных успехов. Я думаю, пора остановиться. Я действительно так считаю", – сказал Трамп.

Призыв к действиям

Хозяин Белого дома выразил надежду на скорое завершение войны, однако признал, что Путин его "очень разочаровал". По словам Трампа, даже большая цена в виде человеческих жизней и потраченных ресурсов не принесла Москве желаемого результата.

Кроме того, он обратился к турецкому президенту с призывом не покупать российские энергоносители, пока Кремль продолжает агрессию против Украины. "Лучшее, что он может сделать – это отказаться от нефти и газа из России", – подчеркнул Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп назвал Россию "бумажным тигром" и допустил, что Украина может вернуть оккупированные территории. Американский лидер отметил, что РФ ведет безрезультатную войну уже три с половиной года, тогда как настоящая военная сила могла бы одержать победу за неделю. Зеленский отреагировал на слова Трампа, назвав их "очень позитивным сигналом".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что лидер Турции Эрдоган убежден в том, что агрессивная война России против Украины не закончится в ближайшее время. По его словам, сейчас обе стороны несут огромные потери. Он добавил, что в экономическом плане Украина не способна конкурировать с агрессором.

